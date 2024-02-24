CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin penaltısına görülmemiş tepki

Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.