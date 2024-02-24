CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, 'Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' dedi.

24.02.2024 23:15  Güncelleme: 23:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel'in başsağlığı mesajı şöyle:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

Türk Metal Sendikası, Pevrul Kavlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

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