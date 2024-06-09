CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Mehtap Uysal'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehtap Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim, uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum."