CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı diledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle şehit olan Astsubay Çavuşumuz Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Pençe- Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle şehit olan Astsubay Çavuşumuz Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."