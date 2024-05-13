CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciasının 10. yılında anma etkinliklerine katıldı

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HABER: GÜLARA SUBAŞI, FATİH ÖZKILINÇ/ KAMERA: KERİM UĞUR, ÖZGÜR ŞENGÜL

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciasının yıl dönümünde Soma'da bir dizi etkinliğe katıldı. Özel, akşam saatlerinde ise maden şehitlerinin aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı, ardından facianın 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" isimli belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden biri olarak bilinen, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın 10'uncu yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçede bir dizi anma etkinliğine katıldı.

Gün boyu süren programların ardından Özel, akşam saatlerinde Maden Şehitlerinin aileleri onuruna verilen akşam yemeğine katılarak ailelerle bir araya geldi. Özel, son olarak ilçede maden faciasın 10'uncu yıl dönümüne yönelik hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" isimli belgeselin gösterimine katıldı.

Bülent Ecevit Parkı'ndaki gösterimde şehit madencilerinin aileleriyle kendisinin de röportajının yer aldığı belgeseli izleyen Özel, şehit aileleriyle birlikte zaman zaman duygusal anlar yaşadı.