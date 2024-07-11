CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi ve Filistin için suskunluğa dikkat çekti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletlerin (BM) Srebrenitsa'da yaşananları bugün soykırım ilan ettiğini ancak o dönem sustuğunu belirterek, "(Soykırım) O gün sustukları için oldu. Bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar, gerekeni yapmıyorlar. Avrupa Birliği'nin (AB) çok sayıda üyesi üzerine düşeni tam olarak yapmıyor." dedi.

Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı nedeniyle Bosna Hersek'teki Potoçari Anma Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, burada imzaladığı Şeref Defteri'ne, "Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Srebrenitsa katliamını bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin'de tekrarlandığını hatırlatıyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini yazdı.

Srebrenitsa Anıtı'na çelenk koyan Özel, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1995'te yaşanan acıyı hissettiklerini vurgulayarak, " Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. Seneye 30'uncu yıl. Çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

"Yıllar sonra kararlar almak yerine soykırım yaşanırken engel olmak lazım"

Özel, Türkiye'de çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşın yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

"Burada Boşnaklar, Hırvatlar ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Maalesef, son dönemlerde burada bir ayrılıkçı rüzgar estirilmeye çalışıldığı gibi bizim de bugün şahit olduğumuz, bir yandan katliam mağdurlarının daha kemiklerine yeni ulaşılırken ve binlercesine daha ulaşılmamışken, bir yandan da bu insanlık suçunun, bu soykırımın faillerinin de bir yerlere resimlerini asmaya çalışanlar var. Buna en şiddetli tepkiyi gösteriyor ve lanetliyoruz. Soykırımın soykırım olduğu uluslararası toplum tarafından kabul edildi. BM, bugünü soykırımı hatırlama, anımsama günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel, BM'nin Srebrenitsa'da yaşananları bugün soykırım ilan ettiğini ancak o dönem sustuğunu belirterek, "O gün sustukları için oldu. Bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar, gerekeni yapmıyorlar. AB'nin çok sayıda üyesi üzerine düşeni tam olarak yapmıyor. İspanya başta olmak üzere Filistin'i tanıyanları takdir ediyoruz. Sözümüze değer veren, Filistin'i tanıyacağını söyleyen siyasi akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki ve Fransa'daki gelişmeleri çok olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, tüm dünyaya yönelik olarak, "Yıllar sonra kararlar almak yerine soykırım yaşanırken engel olmak lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma törenleri kapsamında gönderdiği video mesajının basına kapalı kısımdaki yayında meydana gelen soruna değinen Özel, "Kötü niyet olmadığına biz de ikna olduk ama tam Filistin'e sıra geldiğinde bir, iki cümle Filistin söylenince ve kesilince, diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken, bizim Cumhurbaşkanı'mızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız." diye konuştu.