CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taha Akgül Karakucak Güreşleri\'nde ödül törenine katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen Keçiören Belediyesi Taha Akgül Karakucak Güreşleri programına katıldı. CHP lideri Özel, Başpehlivan Feyzullah Aktürk ve dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Ayağının kırık olması nedeniyle yürümekte zorluk çeken CHP Genel Başkanı Özel, güreş müsabakalarında dereceye girenlere madalya takmak için çağrıldığı sahneye golf aracıyla geldi. Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başarılı sporculara madalya taktı.

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde birinci olan Başpehlivan Feyzullah Aktürk'e araba hediye edildi.