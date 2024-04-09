CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye Ramazan Bayramı'na derin bir yoksullukla giriyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye Ramazan Bayramı'na derin bir yoksullukla giriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'na derin bir yoksullukla girildiğini belirterek, ekonomik krizden etkilenen halk kesimlerinin sorunlarını çözmek için çaba göstereceklerini söyledi. Ayrıca, İsrail'e ihracatın kısıtlanma kararını yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendirdi.

09.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı mesajında Türkiye'nin Ramazan Bayramı'na derin bir yoksullukla girdiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve Parlamento'da grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Özel, İsrail'e ihracatın kısıtlanma kararına ilişkin de "İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı'nın Ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Özel, mesajında şunları ifade etti:

"Oruç ibadetinin ayı olan Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı.

"YOKSULLUĞU YÖNETMEK DEĞİL YOKSULLUĞU BİTİRMEK ÜZERE SOSYAL POLİTİKALAR ÖNERİYORUZ, ÖNERECEĞİZ"

Ülkemiz, Ramazan Bayramı'na büyük bir ekonomik krizin tam ortasında, derin bir yoksulluğun içinde giriyor. Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve Parlamento'da grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız. Yoksulluğu yönetmek değil yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz.

"AKP'NİN İSRAİL'E YÖNELİK KISMİ KISITLAMASI YETERSİZ DE OLSA BİR İLK ADIM"

Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı'nın Ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye Ramazan Bayramı'na derin bir yoksullukla giriyor - Son Dakika

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