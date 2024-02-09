CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez.

09.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabında yaptığı paylaşımda, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerle tartışan diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesini eleştirdi. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez."

Kaynak: ANKA

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Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Tuzla, Politika, Güncel, Son Dakika

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