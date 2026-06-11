PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı - Son Dakika
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PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı

11.06.2026 10:30
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CHP Genel Merkezi'ne bugün saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı nedeniyle ziyaretçi girişi yasaklandı. Yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

21 Mayıs'ta alınan mutlak butan kararının ardından göreve dönen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkez'de saat 13.00'te yapılacak toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı getirildi.

ZİYARETÇİ YASAĞI 

CHP Genel Merkezi'nin kapısına, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" şeklinde bir yazı asıldı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı

TOPLANTI ÖNCESİ ÖZEL VE EKİBİ İSTİFA ETTİ

Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi, toplantı öncesi CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlayabilecek olması nedeniyle söz konusu hamle büyük önem taşıyor.

Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı - Son Dakika
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