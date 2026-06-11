21 Mayıs'ta alınan mutlak butan kararının ardından göreve dönen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkez'de saat 13.00'te yapılacak toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı getirildi.
CHP Genel Merkezi'nin kapısına, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" şeklinde bir yazı asıldı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.
Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi, toplantı öncesi CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlayabilecek olması nedeniyle söz konusu hamle büyük önem taşıyor.Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Son Dakika › Güncel › PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi yasaklandı - Son Dakika
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