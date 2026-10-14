CHP Grubu Halk TV kayyımını muhalif medyaya dönük baskının yeni halkası saydı - Son Dakika
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CHP Grubu Halk TV kayyımını muhalif medyaya dönük baskının yeni halkası saydı

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CHP Grubu Halk TV kayyımını muhalif medyaya dönük baskının yeni halkası saydı
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CHP Grup Başkanı Öztrak, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin TBMM Grubu açıklamasını paylaştı. Açıklamada, kayyım atanmasının muhalif medyaya dönük baskının yeni halkası olduğu, sürecin izleneceği ve haber alma özgürlüğüne zarar verecek adımlara karşı durulacağı belirtildi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Türkiye'nin ihtiyacı güven veren bir hukuk düzeni, şeffaflık ve demokratik kurumların güçlendirilmesidir. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi çerçevesinde Halk TV sürecini dikkatle ve yakından izleyecek; halkın haber alma özgürlüğüne ve medya çalışanlarının haklarına zarar verecek her türlü adımın karşısında duracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Grubu Halk TV kayyımını muhalif medyaya dönük baskının yeni halkası saydı - Son Dakika
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