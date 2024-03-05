CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Erzurum Şenkaya'da yurttaşlara seslendi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Erzurum Şenkaya'da yurttaşlara, "İki yerde Allah'la baş başayız. Musalla taşında, sandıkta. Orada verilmeyecek hesap yok. Sandıkta da ekonomiyi görün, gelin önümüzdeki seçimlerde bir uyarı yapın, sizi üzeni sandıkta üzün" diye seslendi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erzurum Şenkaya'da yurttaşlara hitap etti. Erzurum'un en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın artık gibi olmadığını söyleyen Başarır, "2001-2002'de Erzurum hayvancılık yaparak Türkiye'yi besliyordu. Arjantin'e muhtaç değildik. Gemilerle büyükbaş hayvanlar gelmiyordu." dedi.
"HERKES SUÇLU SADECE O SUÇSUZ"
AKP 2002'de iktidara geldiğinde Erzurum'daki yerli sığır sayısının 345 bin olduğunu kaydeden Başarır, bugün Erzurum'un genelinde 39 bin yerli sığır kaldığını ifade etti. Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 75'inin tarım alanıyken yüzde 64'ü daraldığını, 688 bin ton ürün alınırken 300 bin tonlara düştüğünü anlatana Başarır, "Son bir yılda hayvan yemine yüzde 100 zam geldi, 2024'te çok daha büyük zam geliyor. Ama kim suçlu? Kasaplar suçlu, üretici suçlu, herkes suçlu. Tek kişi suçsuz, Sayın Cumhurbaşkanı. Buraya gelirken 100'e yakın traktörle çiftiler bizi karşıladı. Aslında o bir isyandı. Gübre, mazot, ilaç ve yem fiyatlarına isyandı." şeklinde konuştu.
"BİZİ EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER"
Emekli maaşıyla Erzurum'da bir aylık ev kirasının ödenemediğine işaret eden Başarır, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ki 'Emekli maaşlarını 100 liradan 10 bin liraya çıkardım.' Yapma, bunu yapma, bunu söyleme. 2002'de emekli, maaşının 3'te 1'iyle ev kirasını verebiliyordu. Bugün Erzurum'da en ucuz ev kirası 12 bin lira. Yani bir aylık maaşıyla ev kirasını veremeyecek durumda. 2002'de emekli 2 kilo peynir alabilirken, bugün bir kilo alabiliyor. 2 kilo et alabilirken bugün yarısını alabiliyor. Bakın yumurta, süt, et, peynir zeytinyağı 2002'den bugüne kadar alınamaz olmuş. 2002'ye göre emekli bir şeyi fazla alıyor, ekmeği. Çünkü bizi ekmeğe muhtaç ettiler. Sadece ekmek sayımızda artış var."
"SİZİ ÜZENİ SİZ DE SANDIKTA ÜZÜN"
Başarır'ın "Burada gençleri de görüyorum. Peki, onların çocukları et süt yumurta yemeyecek mi?" diye sorması üzerine kalabalık "Alamıyoruz" diye yanıt verdi. Başarır konuşmasına şöyle devam etti:
"31 Mart'tan sonra da ekmeğe de zam geliyor. O yüzden diyorum ki, Şenkaya'dan Erzurum'a, Bayburt'a Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin önümüzdeki seçimlerde bir uyarı yapın, sizi üzeni sandıkta üzün. İki yerde Allah'la baş başayız. Bir sandıkta, iki musalla taşında. Şükürler olsun ki, sizin musalla taşında veremeyeceğiniz hesap yok. Sandıkta ekonomiyi, hayvancılığı, yem fiyatlarını, gübre fiyatlarını görün. Gönül rahatlığıyla adayımıza oy verin."
Şenkaya adayının seçildiğinde büyükşehir belediyesinin yatırımlarını kesmesi halinde, devreye CHP'li diğer büyükşehir belediyelerin gireceğini söyleyen Başarır, "Biz sizi yalnız bırakmayacağız. İstanbul, Ankara, Adana, Muğla belediyelerine gideceğiz, Şenkaya'ya yatırım yapın diyeceğiz. Söz veriyorum" dedi. AKP'li Mehmet Sekmen'in Erzurum Belediye Başkanı olmasından sonra şehre katkısının beklendiği ölçüde olmadığını belirten Başarır, "4 Erzurumlu'dan biri genç ve o gençlerin ikisinden biri işsiz. Bunun sorumlusu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Ama ona sorsan suçlu 'cehape'" diye konuştu.
"TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAYALIM"
AKP seçmenine "Takım tutar gibi parti tutmayın" diye seslenen Başarır, şunları söyledi:
"Seçmenin iradesi başımızın tacı. Erzurum'da 2023 seçimlerinde, reis Bayburt'ta rekor kırdı. 3 yıl önce bakıyoruz, Türkiye'nin kredi kartlarında en borçlu yeri Bayburt… Ben buradan Bayburtlu, Erzurumlu, Rizeli yurttaşlarımıza, AKP'ye oy vermiş olanlarınıza buradan sesleniyorum, artık takım tutar gibi parti tutmayalım. İki şey söylüyorlar. Din elden gidecek. Bu kadar yolsuzluğa, bu kadar haksızlığa, bu kadar adaletsizliğe, bu kadar eziyete rağmen benim ülkemde din elden gitmediyse hiç gitmez. İkincisi terör diyorlar. Sıfır terörle bu ülkeyi aldılar, şimdi terör yuvası haline getirdiler. Afganlar burada, Suriyeliler burada, Iraklılar burada, mafya babaları burada, IŞİD'liler burada. Eskiden yılda 2-3 şehit haberi geliyordu, şimdi haftada bir."
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