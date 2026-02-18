CHP Grup Başkanvekili Günaydın: "Azıcık Yedek Akçe Biriktirerek Seçim Öncesi Vatandaşın Damağına Bir Parmak Bal Çalmak Niyetindeler"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İnsanlar İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan İzmir'e sadece mazot parası değil, aynı zamanda köprü ve otoyol parası inanılmaz rakamlar ödeyerek gitmek zorunda kalıyorlar. Kısmen daha ucuza geçtikleri otoyol ve köprüler varsa oraları da özelleştirerek daha yüksek paralarla geçilebilir hale getiriyorlar. Amaç ne? Azıcık yedek akçe biriktirerek seçim öncesi vatandaşın damağına bir parmak bal çalmak niyetindeler. Bu batan ve iflas eden bir müflis tüccarın görüntüleridir" dedi.

Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de "ekonomi uçuyor hikayeleri varken, aldığı borcun faizini bile ödeyebilmek için dışarıdan yeniden borç alan ve bunun açığını kapatabilmek için de vatandaşa sürekli yeni vergi ve cezalarla yüklenen bir zalim iktidar ile karşı karşıya olunduğunu" ifade etti.

"İki köprü ve yedi otoyol özelleştirilecek, beş yıllık karı da 25 yıllığına peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar"

Bu tablodan olsa olsa vatandaşa zulmeden bir yönetim çıkacağını söyleyen Günaydın, "'Türkiye Yüzyılı' öyküleri de hamasetten ibaret şeklinde kalır. Tabii bir başka husus köprü otoyol özelleştirmeleri... Çok sinirliler, CHP bunu kamuoyuna açık hale getirdi. Görülür hale, duyulur hale getirdi. Çok sinirliler. İki köprü ve yedi otoyol özelleştirilecek. Yıllık karı 600 milyon dolar. 5 yıllık karı da 25 yıllığına peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Bu çerçevede uluslararası konsorsiyumlardan teklifler alınıyor, hazırlıklar yapılıyor ve kürsüye çıkan AKP vekilleri bunu savunamadıkları için laf dolaştırmakla ve o laf dolaştırmanın vatanını, milletini düşünmeyen hali içine düşmekte bir sakınca görmeyerek konuşmalarını tamamlıyorlar. Utanç vericidir" diye konuştu.

"Seçim öncesi vatandaşın damağına bir parmak bal çalmak niyetindeler"

Günaydın, memleketin satılmadık değeri kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İş köprülere ve otoyollara düştü. İnsanlar İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan İzmir'e sadece mazot parası değil, aynı zamanda köprü ve otoyol parası inanılmaz rakamlar ödeyerek gitmek zorunda kalıyorlar. Kısmen daha ucuza geçtikleri otoyol ve köprüler varsa oraları da özelleştirerek daha yüksek paralarla geçilebilir hale getiriyorlar. Amaç ne? Azıcık yedek akçe biriktirerek seçim öncesi vatandaşın damağına bir parmak bal çalmak niyetindeler. Bu batan ve iflas eden bir müflis tüccarın görüntüleridir. Bu tablonun sizi kurtarmayacağını, sizi daha da dibe götüreceğini ikaz ediyoruz. Vatandaşa yüklenmekten, memleketin değerlerini satmaktan vazgeçin."

Tablo bu kadar ağırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin ve CHP'nin üye sayısını karşılaştırmakla uğraştığını söyleyen Günaydın, "Onların üye sayısı bizimkinden çok fazlaymış. Bununla övünüyor. Oysa çok sayıda yurttaş kendilerinin iradeleri ve haberi olmadan AKP'ye üye yapıldıklarından şikayet ediyor. Böyle bir tablo ortada durmaya devam ediyor. Sizin bu üye sayınız 31 Mart 2024'te de aynen böyleydi. Ama elinizde neredeyse belediye kalmadı. Eğer seçimi üye sayısıyla kazanacaksanız hep söylediğimizi bir daha tekrar edelim. Kaçmaktan vazgeçin, getirin sandığı. Bakalım üye sayısı sizi kurtarabilecek mi? Bunu da hep beraber görürüz" dedi.

"Koca gazeteyi dedikodu sütunu haline getirdiler"

"Cumhurbaşkanı böyle davranırsa yandaş medyanın kalemşörlerinin de farklı davranması mümkün değil" diyen Günaydın şu ifadeleri kaydetti:"

"Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinin başyazarı... Bir zamanlar memleket Hürriyet okumadan güne başlamazdı. Koca gazeteyi getirdikleri yere bakın. Koca gazete bir dedikodu sütunu. CHP'nin içini karıştırmaya yönelik, çaresiz ve ümitsiz adımlar atmaya çabalayan bir görüntü veriyor. Diyor ki, 'İki ana şey var. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun arası açıkmış. Özgür Özel artık Silivri Cezaevi'ne zor gidiyormuş. Çünkü her seferinde aralarında çeşitli tartışmalar oluyormuş. Hatta Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bu sert eleştirilerinden şikayetçiymiş' ve diyor ki, 'Sakın yalanlamaya kalkmayın. Yalanlamaya kalkarsanız daha kötü şeyler olur.' Abdülkadir Selvi, buradan sana sesleniyorum. Açıkça yalanlıyoruz. 'Yalanlamaya kalkmayın, daha kötü şeyler olur' diyorsun ya buradan kastettiğin eğer Sayın Genel Başkan Özgür Özel, Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, onların özel görüşmelerinde cezaevinde alınan görüntü ve ses kayıtları ise açıklamazsanız size hatrımız kalır. Açıklayın, kim yalan söylüyormuş, kim doğru söylüyormuş vatandaş bilsin."

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iki yoldaş olarak süreci değerlendirmektedirler. Aralarında da bir uyum sorunu, bir görüş ayrılığı sorunu yoktur. Yalancıları iftiralarını kanıtlamaya davet ediyoruz. Kanıtlayamayan da müfteri konumunu daha da güçlendirir.

Bir başka konu tabii yalnızca Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değil, CHP'nin içini de karıştırmaya gayret ediyor. Özgür Özel'i Grup Başkanvekili olarak ben Gökhan Günaydın kürsüde alkışlamıyormuşum. İnsan hiç olmazsa Meclis muhabirlerine sorar oralardan herhangi bir dayanağı olmadan yazıyorsun, öyle bir yüzün kalmamış, hiç olmazsa gazetenin Meclis muhabirine sor. CHP 102 yıllık bir partidir. Teamülleri olan bir partidir. Nöbetçi grup başkanvekili grup genel kurulunu yönetmek üzere yerini alır. Sonra genel başkanını davet eder. Genel başkanını davet ederken öven cümlelerle uzun uzun cümlelerle davet etmez, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nı kürsüye davet ediyorum' der. Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle davet etmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Deniz Baykal'ı öyle davet etmiştir. Biz de şimdi üç grup başkanvekili Sayın Özgür Özel'i öyle davet ediyoruz. Nöbetçi grup başkanvekili grup genel kurulunu yönetirken ayağa kalkmaz, alkışlamaz. Bunlar CHP'nin 102 yıllık teamülleridir. Tersi de görülmemiştir. Orası Kırkpınar pehlivan tefrikası yazılacak yerler değildir. Biz de oralarda şov yapmıyoruz. 102 yıllık partinin ciddi yöneticileriyiz. O ciddiyete, o geleneğimize uygun davranıyoruz."