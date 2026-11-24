(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını eleştirerek, "Buradan Erdoğan'a da bir çağrı yapayım. Öyle bir belediye başkanını transfer ettiniz diye, halkın oyları size gelmez, halkın oyları yerinde duruyor, onlar CHP'de duruyor. Bunları alabilirsin, bunları yolsuzluklarda kullanabilirsin, çalmada kullanabilirsin; ama bu halk bunu unutmaz, hele hele CHP'liler hiç unutmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'de iki ayrı ekonomi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dolandırıcıların, soyguncuların ekonomisi; bunların durumu çok iyi, hepsi köşeyi dönüyor. Bakın bu dolandırıcılar, foncular, soyguncular bu ülkede yaşayan milletin parasını çalıyorlar. Bu ülkede yaşayan, yaşı, yaşadığı yer neresi olursa olsun, bölgesi hiçbir şeye bakmadan vatandaşın parasını çalıyorlar. Bunların ekonomisi çok iyi; bunların yatları var, katları var, villaları var. Zaten sadece Türkiye değil, İngiltere'ye gidin, Fransa'ya gidin, Almanya'ya gidin, hepsi köşeyi dönmüş, mal varlıklarını oraya götürüyorlar. İkincisi ise halkın ekonomisi. Bir vurguncuların, soyguncuların ekonomisi, bir de halkın ekonomisi. O vurgunculardan, soygunculardan o parayı getireceğiz, son kuruşuna kadar getireceğiz, bu millete vereceğiz; soyduğu bu millete vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'yi kirlilikten, fonculardan, yozlaşmış düzeni savunanlardan arındıracağız. Türkiye'yi gerçek anlamda Türkiye yapacağız; sevginin, barışın egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur, bunu yapacağız.

"HALKIN HAKKINI SORMAYA TALİBİZ"

Biz cebimize para almayacağız, biz yolsuzluk yapmayacağız; yolsuzluk yapanları kapının önüne koyduk, koymaya da devam edeceğiz. O konuda en ufak endişeniz olmasın. Bütün kadın kardeşlere ulaşın; deyin ki: 'Senin kocan oy vermese bile sen geleceksin, CHP'ye oy vereceksin.'

En büyük sorunumuz enflasyon. Gidiyorsunuz alışverişe; haftada bir fiyatlar değişiyor, ayda bir fiyatlar değişiyor. Olmaz! Enflasyonu silmek lazım, enflasyonu bitirmek lazım. Size çok tipik bir örnek vereceğim: Ukrayna 2014 yılından bu yana savaşta, Ukrayna Rusya'yla savaşıyor, 2014 yılından bu yana savaşta. Enflasyon oranı yüzde 11. 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar; enflasyon TÜİK'e göre yüzde 29,77, yani yüzde 30; İTO'ya yüzde 32,47; ENAG'a göre de yüzde 45,12. Savaşta olan bir ülkede enflasyon yüzde 11. Kardeşim, senin ülkende yüzde 30'larda, yüzde 40'larda nasıl oluyor bu? Savaş yok, bir şey yok; neden böyle oluyor fiyatlar, hangi gerekçeyle oluyor, kim malı götürüyor, kim vurgunu vuruyor, kim halkı yoksulluğa itiyor ve kim halkın hakkını sormuyor? Biz buna talibiz; halkın hakkını sormaya talibiz, onun hakkını teslim etmeye talibiz.

Gittiğiniz evlerde 'Yolsuzluktan bıkmadınız mı?' deyin, 'Pahalılıktan bıkmadınız mı?' deyin. 'Çocuğunuzu doyurmakta zorlanıyorsunuz, bundan bıkmadınız mı?' deyin. 25 yıldır bu ülkenin başına çöreklendiler, herkes köşeyi döndü, fakir fukara hala aynı açlığın, aynı sefaletin içinde; 'Bıkmadınız mı?' deyin. Bunun mücadelesini yapın. Erkekler bir eve giremezler, ama kadının yüzü sıcaktır, eve girer, oturur, konuşur, dertleşir. Bize oy vermeyen mahallelerdeki kadınlara ulaşın, o kadınların derdini dinleyin, onların sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara anlatın. Evde huzur yoksa ülkede de huzur yoktur. Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz gerekiyor diye anlatmanız gerekiyor, o kadınlara anlatmanız gerekiyor. Onlar bazen pazara çıkınca fiyatları görüyorlar, çocuğunun arzu ettiğini alamıyor.

Çocuklar gerçekten büyük dram yaşıyorlar, okullarda da büyük dram yaşıyorlar. Sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı, ailesi çok iyiyse diğerinin durumu kritik olabiliyor, daha yoksul bir aileden gelmiş olabiliyor. O nedenle biz çocuklara aynı yemek verilsin diyoruz, aynı çorbayı içsinler diyoruz, aynı elbiseyi giysinler diyoruz. Temel nedeni bu; kimse kendisini farklı görmemeli, farklı bir aileden görmemeli. 'Aynı kültürden geliyoruz, aynı yemeği yiyoruz, beraber oynuyoruz, birlikte şakalaşıyoruz' diyebilmeli. En büyük arzumuz bu.

"HALK BANKASI'NI GERÇEK ANLAMDA ESNAF BANKASI YAPACAĞIZ"

Halk Bankası'nı gerçek anlamda Esnaf Bankası yapacağız. Yazıyor 'Esnafın dostu', Halkla hiç ilgisi yok, esnafa bile zor kredi açılıyor. Esnaf bizim en yakın dostumuzdur, çocuklarımızın ilk tanıştığı kişidir esnaf, ilk alışverişimizi yaptığımız kişidir esnaf. Dünyanın her ülkesinde özel yasalarla esnaf korunur. Biz de esnafı bitirmek için çaba harcayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Bakın, Kangal Termik Santrali kapandı ve bine yakın işçi kapının önüne kondu. Kimisinin işine son verildi, kimisi ücretsiz izne çıkarıldı. Şimdi bu bine yakın işçinin ailesini düşünün, oradaki kadınları düşünün, oradaki çocukları düşünün. Özelleştirildi çünkü bu, şimdi kapanıyor. Peki bunların derdiyle kim dertlenecek? İktidar dertlenmez, diğer partiler de dertlenmez. Kim dertlenir? Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dertlenir. Ve ben sabahın 6'sında milletvekili arkadaşlarımızı Sivas Kangal'a gönderdim, işçilerle beraber olsunlar diye, onların hakkını, hukukunu savunsunlar diye. Bilsinler ki bu ülkede Halk Partisi denen, Halkın Partisi denen bir Cumhuriyet Halk Partisi var; oy verip vermediğine bakmaksızın onun yanında duruyor, bunu bilsinler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: BİR HAFTALIĞINA KEÇİÖREN'E TAŞIN

Sayın Erdoğan'a bir teklifim var. Tabii şimdi sarayında oturuyor. İlk siyasete girdikten ve milletvekili seçildikten sonra Ankara'ya gelmişti; Ankara'da Keçiören'de bir evde, bir apartman dairesinde oturuyordu. Dolayısıyla hem Keçiören'i hem komşularını hem eğer alışveriş yapıyorsa alışverişi, pazarı herhalde biliyordur. Saraya taşındıktan sonra halkla ilişkileri koptu; vatandaşın derdi nedir bilmiyor, sorunu nedir bilmiyor. Kendisinden özel olarak istirham ediyorum: Bir haftalığına Keçiören'deki o apartman dairesine gel ve otur ve vatandaşların derdini doğrudan vatandaşların ağızlarından duy. Ben anlatırken şöyle diyorlar: 'Ya nasıl olsa bu siyasetçi böyle söyler.' Hadi ben siyasetçiyim, söylüyorum; ama doğruları söylüyorum, hiç yanlış bir şey söylemedim, söylememeye de özen gösteriyorum. Ama şimdi halkın derdini dinlemek istiyorsan o Keçiören'deki daireyi bir haftalığına veya bir aylığına kirala, vallahi kirayı ben ödeyeceğim, orada otur, bir dinle bakalım bu vatandaşın derdi nedir. Dinle yani, dinle, dinlemesi lazım. Bunu öneriyorum kendisine.

"OY VEREN VATANDAŞI NASIL SATARSIN"

Her belediye başkanı seçilirken halka vaatlerde bulunur ve vatandaş gider belediye başkanını seçer. Bunların içinde CHP'liler de vardı. Şimdi bakıyoruz; belediye başkanı seçilmiş, aradan bir süre geçmiş, o da malı götürmüş. Ondan sonra ne yapalım? Hakkında soruşturma açılmış savcı, o belgeyi bu belgeyi istiyor. Hemen saraya bir haber: 'Ben sizin partiye geçebilir miyim?' Ve oraya geçiyor. Yolsuzluğun kadını, erkeği yok. Kalkacaksın, büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksın, önce CHP'den sonra YENİ Parti'den istifa edeceksin, sonra yolsuzluk dosyaları çıkınca da koşa koşa AK Parti'ye gideceksin. Ahlak böyle olmaz. Sen nasıl olur da sana oy veren vatandaşı satarsın ya? Hangi karakterdir bu? Bir kişi siyasi nedenlerle görüş değiştirebilir, ama yolsuzluk yapıyorsunuz, malı götürüyorsunuz, yakalanıyorsunuz, savcı soruşturma açıyor. Bir fotoğrafa baktım; 9 belediye başkanı sıralanmışlar kadın, erkek. 9'unun yüzünden düşen bin parça. Dedim herhalde bunlar dokuz doğuruyor, gidecekler hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur. Şimdi onlara sesleniyorum: Artık istediğiniz kadar malı götürebilirsiniz. Benim merak ettiğim bir şey daha var: Bunlar sokağa çıktığında vatandaşın yüzüne nasıl bakıyorlar? Gerçekten vatandaş sanıyorlar ki buradan Erdoğan'a bir çağrı yapayım, Sayın Erdoğan'a: Öyle bir belediye başkanını transfer ettiniz diye, halkın oyları size gelmez, halkın oyları yerinde duruyor, onlar CHP'de duruyor, onlar size gelmez. Bunları alabilirsin, bunları kullanabilirsin, bunları yolsuzluklarda kullanabilirsin, çalmada kullanabilirsin; ama bu halk bunu unutmaz, hele hele CHP'liler hiç unutmaz.

Yolsuzluğa karşı, haksızlığa karşı mücadele edeceğiz. Ar damarı olmayanın ahlakı, erdemi, irfanı olmaz. Savcılara bir sözüm var. Yolsuzluk yapılıyor diye belge topluyorsunuz, ifadeler alıyorsunuz, ondan sonra kalkıyorsunuz 'Transfer oldu' diye dosyayı kapatıyorsunuz. Bunu yapan kişi Cumhuriyet'in savcısı değildir, bunu yapan kişi sarayın savcısıdır, Cumhuriyet'in savcısı değil. Belediye başkanlarımızın, CHP'li belediye başkanlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması, uzun süre görevlerinin başında hizmet verirken onların alınması bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Tutuklanıp hapse atılmasını doğru bulmuyoruz, bunu ilk günden beri dillendiriyorum. Elbette yargılanır, tutuklanması değil; kaçacak hali yok belediye başkanının, hizmet veriyor zaten, tutuklanması doğru değil. Üzerinde durduğum yolsuzluk yapanların çok açık ortaya çıkması ve bunların kendilerine korunaklı alan olarak AK Parti'yi görmeleri; buna itiraz ediyorum ve isyan ediyorum. Bir camide bir imamımızın söylediği güzel bir şey var, diyor ki: 'Bu kadar hırsızın, foncunun ve yolsuzluğun bulunduğu bir yerde hala ekmek bulabiliyorsak Allah bize merhamet ediyordur' diyor. Vallahi burada imam kardeşime şunu söyleyeyim: Bir şey eksik; 'Bu kadar döneğin olduğu bir yerde de' diyeceksin, buraya onu da ifade edeceksin, 'Döneğin olduğu yerde de Allah bize yardım ediyor' diyeceksin."

(SON)