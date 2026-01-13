Özgür Özel: Erdoğan Amerikancı, Biz Antiemperyalistiz

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Biz Amerika'nın her türlü emperyalist ve kirli oyununa karşı Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin hakkını ve menfaatini sonuna kadar koruruz. Amerikancılık da sana kalsın. Çünkü ben antiemperyalist mücadeleyle vatanı yedi farklı işgal ordusundan temizleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanı'yım. Sen BOP'un eş başkanısın, bununla övünüyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktığı sırada, davetliler tarafından "Emekliyiz haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı. Özel, şunları söyledi:

"Denizli'de yağmura rağmen Türkiye'deki herkesin direnme umudunu, mücadele azmini diri tutan Denizli'de ve civarından bize katılan herkese, Denizli örgütümüze belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. 2026 yılında mücadeleyi büyüterek bir santim eğilmeden, bir adım geri atmadan, bir kelime eksik konuşmadan hakkımızı aramaya, mücadeleyi sürdürmeye ve iktidara yürümeye hep beraber devam edeceğiz.

"Biz beyaz bastonluların farkındayız"

Vefatının 14'üncü yılında Türk Mukavemet Teşkilatının kurucusu, ömrü Kıbrıs davasında geçmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ı minnetle anıyoruz. Her Kıbrıs'a gittiğimizde ailesini ve kabristanını ziyaret ediyoruz. Ailesine saygılarımızı, selamlarımızı yollarken kendisine de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

7-14 Ocak haftası Beyaz Baston görme engelliler haftası. Beyaz bastonluların farkındayız. Beyaz bastonluları görüyoruz. Onların farkında olmak lazım. Trafikte farkında olmak lazım. Kaldırımda farkında olmak lazım. Sarı çizgiler onlar için tek başlarına toplumsal yaşama katılabilmenin teminatı. Sarı çizgilere dikkat etmek, park ederken dikkat etmek, kaldırımlarda esnafımızın dikkat etmesi, onların yolları tek başlarına bulmalarına katkı sağlayan sarı çizgilere özen göstermek lazım. CHP olarak engelli dostu, görme engelli dostu bir belediyecilik anlayışını tüm belediyelerimizde uygulamaya çalışıyoruz. Bu konuda yerel yönetimlere düşen görevlerin altını çiziyorum. Mutlaka bir beyaz baston yasasına ihtiyaç var. CHP olarak bu ihtiyacın farkındayız. ve tüm grupları beyaz baston yasasını çalışmak ve hep birlikte yasalaştırmaya davet ediyorum."

"Türkiye'de yapılanlar darbedir. Bu darbeye teslim olmayacağız"

Özel, "Bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi de grup toplantıları yapıp, grup toplantısında teknolojik imkanlardan yararlanıp ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelip de burada bir partinin genel başkanlığını yaparken CHP gibi bir partiye iftiralar, hakaretler ve dönüp dolaşıp CHP'yi kendinde olan, kendi yaptığını şimdi CHP yapıyormuşçasına CHP'yi suçlayan bir dil var. Sayın Erdoğan'a hep söyledim. 'Eğer hak etmediğimizi duyarsak, hak ettiğini duyarsın' dedim. Şimdi hep birlikte bir hak ettiğini izleyelim" diyerek salondakilere "Türkiye'yi Şikayet" videosunu izletti. Salondan "Yuh" sesleri yükseldi. Özel, videoyu izlettikten sonra, şunları kaydetti:

"İşte haketmediğini duyan CHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hakettiği cevabıdır. Erdoğan'a yapıldığında gidip yurt dışından destek istemek meşru CHP'ye, Ekrem İmamoğlu'na yapıldığında dışarıya gidip 'Türkiye'de yapılan yolsuzluk operasyonu değildir, yargı eliyle bir darbedir. Mevcut cumhurbaşkanının gelecek cumhurbaşkanına, mevcut iktidarın gücünü kullanarak geleceğin iktidar partisine yaptığı darbedir' dediğimizde 'Bizi gidip oraya şikayet ediyorlar.' Geçmişte kimin Türkiye'yi şikayet ettiğini, Türkiye'yi mahkemelere verdiğini, tazminat taleplerinde bulunduğunu... İngiliz'e, Amerikalı'ya 'Türkiye'yi kınayan açıklama yap, bunu da burada gazetelere manşet yapalım' demedim. Avrupa'daki kardeş partilerime 'Türkiye'deki yargı darbesidir. Ülkenizde doğru anlatın. Erdoğan'ı güvenlik kaygılarıyla pazarlık edilecek birisi olarak değil, demokrasi zeminine davet edilmesi gereken siyasi muhatap olarak görün' dedim. Demeye devam ediyorum. Bundan sonra söyleyeceğim. Çin'in trende basılan sekiz trilyon tirajlı gazetesine de anlattım. Dünyanın öbür ucunda 50 kişiye yayın yapan radyo varsa ona da anlatırım. Türkiye'de yapılanlar darbedir. Bu darbeye teslim olmayacağız.

"Bu Hanımefendiyi halen daha görevde tutmaya devam ederseniz o ayıplı lafın altına tüm parti imza atar, başta Erdoğan"

Tarih önünde Türk basınının amiral gemilerinden bir tanesi Milliyet. 2005 yılının 6 Haziran günü, manşeti: 'Erdoğan ABD'ye uçarken anti Amerikancılığa karşı net tavır aldı. Talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması. Erdoğan Washington'u kızdıran anti Amerikanizmin faturasını CHP'ye kesti. Bu ilk defa çıkmadı. Talihsizlik ana muhalefetin de bu çizgide olmasıdır dedi.' Erdoğan işte bu o günkü halini de bugünkü halini de gösteren. İşte bu o günkü durumunu da bugünkü durumunu da gösteren. Tarihin önünde ne olduğunu altın harflerle kazıdığın senin için utanç, bizim için onur vesikasıdır.

Geçtiğimiz hafta Meclis'te AK Parti'nin Grup Başkanvekili tuttu ve dedi ki güya bizi eleştirecek, 'Suriye'de Müslümanlar ölürken ses çıkarmayanlar Alevi katliamı var diye şimdi konuşuyorlar' dedi. Grup Başkanvekilimiz bunu fark etti ve büyük bir siyasi olgunlukla 'Bunu düzeltin' dedi. Çünkü ağızdan çıkan laf bazen olmadık bir yere gider. Hanımefendi düzeltmedi. Direndi. CHP'ye iftira atacağım derken Suriye'deki Alevi katliamını meşrulaştıran, tutulacak hiçbir yanı olmayan bir şey... Ömer Çelik çıkmış televizyon karşısına parti adına düzeltme bekliyorsun abuk sabuk laflar çeviriyor, 1,5 aylık polemiklerden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bu Hanımefendiyi halen daha görevde tutmaya devam ederseniz o ayıplı lafın altına tüm parti imza atar başta Erdoğan.

"Sen BOP'un eş başkanısın, bununla övünüyorsun"

Bir de o hanımefendiye söyleyeyim: 'Müslüman kanı akarken ses çıkarmamak' tövbeler olsun, böyle bir lafı söyleyene yazıklar olsun da 1 Mart 2003. Erdoğan, o Amerikancı Erdoğan, CHP'nin, ABD karşıtıdır, talihsizliktir diyen Erdoğan iktidara gelmeden önce partisinin genel başkanıyken Amerika'ya gidip biat sözü veren Erdoğan, karşılığında Irak operasyonu için tezkere sözü veren Erdoğan, 1 Mart'ta kapalı oturumda CHP Irak operasyonu için Mersin Limanı'ndan Amerikan askerinin gelmesini geçip Irak'a sınırımız üzerinden kara operasyonu yapmasını engellemek için CHP'nin 22'nci Dönem'deki grubu çırpındı. 99 AK Parti milletvekili o gün bizimle birlikte oy kullanarak tezkerenin geçmesine, Amerikan postalının Mersin'den basıp güneyi, güneydoğuyu kirletmesine, Irak'ta gezip bir buçuk milyon Müslüman kanı akıtmasına bu ayıba ortak olunmamasına bu Meclis'te o günkü 99 AK Parti milletvekili ve tüm CHP grubu oy kullandı, mani oldu. O 99'dan bir tanesini, daha bir tanesini siyasette var etmedi, hepsini yok etti. Şimdi 22'nci dönem yaşayan tüm milletvekillerimizi hürmetle, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum ve diyoruz ki: Biz Amerika'nın her türlü emperyalist ve kirli oyununa karşı Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin hakkını ve menfaatini sonuna kadar koruruz. Amerikancılık da sana kalsın. Çünkü ben antiemperyalist mücadeleyle mücadeleyle vatanı yedi farklı işgal ordusundan temizleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanı'yım. Sen BOP'un eş başkanısın, bununla övünüyorsun."

