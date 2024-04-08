CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Hatay'da Sığınmacı Sorunu Büyük Oyun - Son Dakika
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Hatay'da Sığınmacı Sorunu Büyük Oyun

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Hatay'da sığınmacı sorununun büyük oyunlarla arttığını ve valinin AKP adayını desteklediğini iddia etti. Savaş, AFAD'a gelen paraların denetlenmesini istedi.

08.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:40
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CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "Son yıllarda jeostratejik, jeopolitik önemi daha da artan Hatayımızla ilgili büyük oyunlar oynanmaya başlandı. Bu oyunlardan bir tanesi de Hatay'daki sığınmacı sorunu. Şu anda Hatay'da 550 bin sığınmacı bulunmakta ve sayısı gittikçe artmaktadır" dedi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın AKP'nin adayını desteklediğini ileri süren Savaş  "Sayın valimiz geldikten sonra AFAD'a gelen paraların nerelere aktarıldığını, nasıl kullanıldığını müfettişlerimizden ve Sayıştay üyelerimizden gelip denetlemelerini arz ediyorum" dedi.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önünde Hatay'da seçimin iptal edilmesi talebine yönelik açıklamalarda bulunduktan sonra bir açıklamada, YSK'nın yanında Zafer Parkında toplanan partililere yaptı.

Vatandaşlar burada, "Hak hukuk adalet" sloganları attı. Savaş, partililerle tokalaştı. CHP MYK üyeleri, milletvekilleri de Savaş'a eşlik etti.

"SURİYE'LİLER 3-4 HANIMLA EVLENİYOR HER EVDE 15-20 ÇOCUK VAR"

"Hatay'da sığınmacıların nüfusunun arttığına yerli halkın ise azaldığını, seçimde bu durumun etkili olduğunu" savunan Savaş, şunları söyledi:

"Son yıllarda jeostratejik, jeopolitik önemi daha da artan Hatayımızla ilgili büyük oyunlar oynanmaya başlandı. Bu oyunlardan bir tanesi de Hatay'daki sığınmacı sorunu. Şu anda Hatay'da 550 bin sığınmacı bulunmakta ve sayısı gittikçe artmaktadır. Depremle birlikte Hatay'ın nüfusu gittikçe azalmakta özellikle ova kısmında bizim nüfusumuzla Suriyeli nüfusu birbirine yakın olmaktadır. Suriyeli nüfusundan her kadın 5.3 çocuk doğurmakta, bizim kadınlarımız 1.3 çocuk doğurmaktadır. Bu ne demektir? Bizim nüfus sayımız gittikçe azalmakta demektir. Bunun dışında bir Suriyeli üç dört hanımla evlenebilip her evde 15-20 çocuk olmaktadır. Hatay son 12 yılda müthiş bir sığınmacı sorunu ile karşı karşıyadır. Mevcut iktidar bu sığınmacı sorununu görmezden gelmektedir. Depremle birlikte sadece can kaybı olmadı. Hatay'da birçok insanımız farklı illerde yaşama mecburiyetinde bırakıldı. Şu anda Hatay ekonomisi çok zor durumda, gençlerimizin iş bulma imkanı azaltmakta ve dış göçe zorlamaktadır."

İÇİŞLERİ BAKANI'NA ÇAĞRI

Hatay Valisinin sadece CHP ve Lütfü Savaş ile uğraştığını, iktidar partisinin belediye başkanı adayını desteklediğini söyledi. Savaş, şöyle devam etti:

"Sayın valimiz geldikten sonra AFAD'a gelen paraların nerelere aktarıldığını, nasıl kullanıldığını müfettişlerimizden ve sayıştay üyelerimizden gelip denetlemelerini arz ediyorum. Sayın İçişleri bakanımız geldi geleli birçok olayı ortaya çıkardığını görüyoruz. Hatay valisinin seçim süreci ve bugüne kadar yapmış olduğu harcamaları, bu harcamalarının kaynağını İçişleri bakanımızdan arz ediyorum, araştırsın.

"ELİMİZDE ÇOK DELİL VAR"

Özellikle deprem bölgelerinde depremdeki sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gelen kaynakları, deprem sıkıntılarını gidermek için kullanılması gerektiğini biliyoruz. Bizim elimizde birçok delil var YSK'ya bunları sunduk. Mesele şu, biz Ramazan ayındayız islam dinine inan insanlarımız bilir ki  bir saatlik adalet 70 yıllık nafile ibadetten eftadır."

Lütfü Savaş, müjdeli sonuçları alıp Hatay'a  döneceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Hatay, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Hatay'da Sığınmacı Sorunu Büyük Oyun - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Hatay'da Sığınmacı Sorunu Büyük Oyun - Son Dakika
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