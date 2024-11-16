CHP Heyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nu Ziyaret Etti

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(AYDIN) - CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Efeler İlçe Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Efeler İlçe Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'yı misafir etti.

CHP heyeti, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çerçioğlu ise Bağcıoğlu, Derici ve Bayırlı'ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.