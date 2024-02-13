CHP Heyeti Erzincan'daki Altın Madeni Felaketini Takip Ediyor - Son Dakika
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CHP Heyeti Erzincan'daki Altın Madeni Felaketini Takip Ediyor

CHP Heyeti Erzincan\'daki Altın Madeni Felaketini Takip Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'te meydana gelen altın madeni felaketini endişeyle takip ettiklerini belirtti. Parti heyeti, bölgeye hareket ederek göçük altında kalan madencilerin sağ salim kurtarılmasını umut ediyor.

13.02.2024 18:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

" Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir."

Kaynak: ANKA

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