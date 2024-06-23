CHP Heyeti Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Üyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Üyeyi Ziyaret Etti

CHP Heyeti Kayseri\'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Üyeyi Ziyaret Etti

Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan oluşan CHP heyeti, Kayseri Pınarbaşı'nda silahlı saldırıya uğrayan CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ı ziyaret etti. Bahadır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan heyet, hayati tehlikesinin devam ettiğini ve ileride bir hasar olup olmayacağının tetkikler sonucunda belirleneceğini açıkladı. Heyet, şiddet olaylarından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

23.06.2024 18:19
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(KAYSERİ) - Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan oluşan CHP heyeti, Kayseri Pınarbaşı'nda silahlı saldırıya uğrayan CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Metin İlhan, "Hayati tehlikesi devam ediyor. İleride bir hasar olup olmayacağını da tam olarak bilemiyoruz. Bunu ileride yapılacak olan tetkikler belirleyecek" dedi.

CHP heyeti, bugün Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde 21 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aşkın Genç, "Şehir hastanesinde çok değerli partilimiz Şerafettin Bey'in sağlık durumuyla ilgili olarak detaylı bilgiler aldık. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileşip aramıza, çalışmalarımıza katılmasını temenni ediyorum" dedi.

Karagöz: İnşallah en kısa zaman aramıza iyileşerek dönecek

Amasya Milletvekili Karagöz, "Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle yaşanan bu kötü olayın takipçisi olmak için bugün Kayseri'deyiz. Gerçekten çok üzgünüz. Sağduyulu bir şekilde ülkemizin normalleşmesi gerekirken yaşanan olay Kayseri'de büyük bir yankıyla karşılanmıştır. İnşallah en kısa zamanda Şerafettin kardeşimiz aramıza iyileşerek dönecek. Doktorlarımız çok yakından ilgileniyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlhan: Hayati tehlikesi devam ediyor

Metin İlhan, sabah Kayseri'ye geldiklerini, hasta yakını ile doktor ve başhekim ile görüştüklerini belirtti. Bahadır'ın tahlil sonuçlarına baktıklarını kaydeden İlhan, şöyle devam etti:

"Hastamızda beyin kanaması var. Bu da muhtemelen sopaların etkisiyle, darbenin etkisiyle oluşmuş bir beyin kanaması. Kanamanın durduğunu gördük. Tomografide bir kanama alanı var fakat kanamanın devam edip etmeyeceğini hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hayati tehlikesi devam ediyor. İleride bir hasar olup olmayacağını da tam olarak bilemiyoruz. Bunu ileride yapılacak olan tetkikler belirleyecek.

Hastamızı en güzel şekilde tedavi altına almışlar, gerekli tüm müdahaleleri yapmışlar. Yaklaşık olarak 48 saat süre geçmiş tedavisinde. Yapılacak olan 72 saat sonra uyandırılma aşaması. Hastamız yarın solunum cihazından ayrılacak ve ayrıldıktan sonra genel durumuna bakılacak, uyandırılacak, eğer iyi bir uyanma olursa tedavisi uyandırılma aşamasından sonra devam edecek. Ama uyandırılmadan sonra hastada sıkıntılar devam ederse ya da beyinde bir kanama tekrar ederse tedavi tekrardan farklı bir şekilde şekillenecek.

"Sağduyulu hareket etmek zorundayız"

Biz böyle bir durumun olmasını hiçbir zaman istemedik, istemeyiz. 2 Haziran seçimlerinde halkın iradesiyle, Deniz başkanımız seçildi. Seçildikten sonra da oraya hizmet etmek için elinden geleni yapmaya başladı. Üzülüyoruz, böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. Hepimiz sağduyulu hareket etmek zorundayız. Ortamı germememiz lazım. Çünkü bu bir hizmet yarışı. Bu bir demokrasi yarışı. Bu hizmet yarışında bayrağı Deniz başkanımız bu sefer almıştır. Başka bir dönemde de başka bir parti alabilir. Ama insanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Bu şiddet olaylarından uzak durması lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Üyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Heyeti Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Üyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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