CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İmamoğlu'nun Davası İçin Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da içeren "ahmak davası" için siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Çelik, son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası'nı ziyaret etti. Çelik, "Siyaset sürecini dizayn etmek için yargı sopasını kullanmak, bir yargı tacizi ile gelecek siyaset sürecini organize etmek gibi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da içeren "ahmak davası" için geçen hafta başlattığı ziyaretlerine devam ediyor. Çelik, daha önce Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi, DEM Parti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Emek Partisi'ni ziyaret etmişti. Çelik, bu kapsamda TMMOB, Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası'nın yanı sıra Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

Çelik'e ziyaretleri sırasında gittiği ilçelerdeki ilçe başkanları, Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Erdem Kara, Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun ve il yöneticileri eşlik ediyor. CHP heyeti görüşmeleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun istinaf mahkemesinde bekleyen "ahmak davası" dosyası ile ilgili detaylı sunum yaparken; son dönemde artan kadın cinayetleri, Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmayan cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu ve yargı krizine de değiniyor.

"İktidar seçmen iradesine darbe vurmaya çalışıyor"

Çelik, meslek örgütlerine ve demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretler kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı "ahmak davası" ile ilgili kurumlara davanın kronolojisinin bulunduğu bir dosyayı teslim ediyor. Çelik, davayla ilgili değerlendirmesinde iktidarın seçmen iradesine darbe vurmaya çalıştığının altını çizerek "Sürekli darbeler üzerinden mağduriyet edebiyatı yapan bir siyasi iktidar; bugün 3 kere İstanbul'da seçim kazanmış, 16 milyonluk kentin belediye başkanına siyaset yasağı getirerek bir kere seçmen iradesine bir darbe vurmaya çalışıyor" dedi.

"Demokles'in kılıcı siyasetçinin tepesinde"

Çelik, yargının bir sopa olarak kullanıldığına vurgu yaptığı değerlendirmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığının bu yolla engellenmeye çalışıldığına belirterek şöyle konuştu:

"Yarın gelecekte Ekrem Bey'in olası bir cumhurbaşkanı adaylığını yargı tacizi ile engelleyebilir miyiz? Günün sonunda, kamuoyunda cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tartışılan isimlerden bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla yani Demokles'in kılıcını siyasetçinin tepesinde sallandırarak yarın ortaya çıkacak bir seçimin koşullarını istediği gibi kendi istediği gibi belirleme, kendi istediği yönde siyaset sürecini dizayn etmek için yargı sopasını kullanmak, bir yargı tacizi ile gelecek siyaset sürecini organize etmek gibi bir durumla karşı karşıyayız."

Kurumlarla görüşme sırasında İmamoğlu'na dönük davanın herkesin davası olduğunun altını çizen Çelik, bu meselenin bir demokrasiye sahip çıkma meselesi ve aslında bir ortak mücadele gerektiren, herkesin Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, sendikaların ve aslında toplumun topyekun ses çıkartması gereken bir mesele olduğunu da söyledi.

İstinafın onaylaması durumunda...

İstinafın olası bir onama kararında Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik mücadelesini gerçekleştirmek için büyük bir seferberlik başlatacaklarını belirten Çelik, "Tabii ki bunu demokrasiden yana olan bütün siyasi partilerle, bütün kurum kuruluşlarla vereceğiz" dedi.