CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü'nün öldürülmesine ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü'nün öldürülmesine ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla öldürülen Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan olayına ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı. Çelik, eğitimde şiddet yasasının çıkartılması gerektiğini belirtti ve 18 Mayıs'ta İstanbul'da eğitim başlığı altında bir miting yapacaklarını duyurdu.

09.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:48
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Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla öldürülen Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74) olayına ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı. Çelik, "Ne yazık ki uzun süredir iktidarın hatalı eğitim politikaları nedeniyle toplumda öğretmenlerin itibarları, saygınlıkları da azaldı. Dolayısıyla eğitimde şiddet yasasının çıkartılması gerekir" dedi.

Alibeyköy semtinde bulunan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürülmesine karşı tepkiler sürüyor. Eğitim Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube, Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 No'lu Şube, Eğitim-İş İstanbul 4 No'lu Şube, Eğitim-Sen İstanbul 4 No'lu Şube ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri de olayın gerçekleştiği okulun önünde bugün eylem yaptı. Protestoya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

"18 MAYIS'TA İSTANBUL'DA MİTİNG YAPACAĞIZ"

Eylem sonrasında gazetecilere açıklama yapan Çelik, 20-30 yıl önce öğretmenlerin ve eğitimcilerin Türkiye'de itibarının ve saygınlıklarının çok daha yüksek olduğuna vurgu yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Ne yazık ki uzun süredir iktidarın hatalı eğitim politikaları nedeniyle toplumda öğretmenlerin itibarları, saygınlıkları da azaldı. Dolayısıyla eğitimde şiddet yasasının çıkartılması gerekir. Olayın bir hukuksal boyutunun düzenlenmesi gerekir. Bir de toplumda öğretmenlerin itibarlarının ve saygınlıklarının artırılmasına yönelik birtakım çalışmaların ve onların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik birtakım çalışmaların planlanması gerekiyor. 18 Mayıs'ta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte İstanbul'da eğitim başlığı altında bir miting yapacağız. Tabii ki atanamayan öğretmenler konusu gündemimizde olacak, ancak eğitimdeki şiddet konusu da gündemimizde olacak. Yeni müfredat hazırlığı gündemimizde olacak ve eğitimin sorunları; çağdaş, bilimsel, laik eğitim konuları da gündemimizde olacak. Bu konuyu da mutlaka mitingimizde Genel Başkanımız değerlendirmiş olacak ve eğitimde şiddet konusu da önemli gündemlerimizden bir tanesi olacak."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü\'nün öldürülmesine ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü'nün öldürülmesine ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü'nün öldürülmesine ilişkin eğitim sendikalarının düzenlediği eyleme katıldı - Son Dakika
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