CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu. Çelik, gençlerin umutlarının güçlendiğini belirtti ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceklerini söyledi.

06.04.2024 12:02  Güncelleme: 12:17
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu. 31 Mart'tan sonra gençlerin ülkesinin geleceğine yönelik umutlarının güçlendiğini belirten Çelik, "Çocukların bile yüzü gülmeye başladı. Onlar geleceğe yönelik umutlandılar, kadınlar umutlandılar. Bu umutla, bu heyecanla, bu kararlılıkla hep birlikte Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ev sahipliğindeki iftar programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Lal Denizli, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Şişlili katıldı. Dua okunmasıyla başlayan iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar

açıldı.

"BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN DAYANIŞMAYI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Programda konuşan Resul Emrah Şahan, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. Şahan, "Birliğimiz ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Anadolu'da, bu topraklarda; aynı yemeğe kaşık çalmış, bu toplumun bir ve beraber olduğunda hangi zorlukları nasıl aştığını tecrübe etmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem bütün zorluklara rağmen dayanışmayı göstermek zorundayız." dedi.

BAŞKAN ŞAHAN 270 BİN ŞİŞLİLİYE SÖZ VERDİ

Seçim sonucu için Şişlilere teşekkür eden Şahan, "Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Artık 270 bin Şişlilinin bütün sorunları için gece gündüz demeden çalışacak bir kardeşiniz var. Bu birliği, beraberliği hizmetle; yoksulun, zorda olanın yanında olarak göstermek zorundayız. Şişli'de sokak sokak, cadde cadde çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

ÇELİK: HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

CHP İl Başkanı Özgür Çelik de Kadir Gecesi'nde Şişlililerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok anlamlı bir günde bir

aradayız. Tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecede tüm dünyayabarış gelmesini diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. 31 Mart'taki seçim sonuçlarına da değinen Çelik, şunları söyledi:

"Bir seçim sürecini geride bıraktık. Şişli bu dönem çok şanslı. Emrah Şahan Başkanımız geçmiş yerel yönetimler deneyimiyle Şişli'de çok

önemli çalışmalar yürütecek. Önceki dönem belediye başkanlarımızdan aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak ve Şişli'nin sorunlarına çok önemli

çözümler üretecek Emrah Başkanıma başarılar diliyorum. 31 Mart seçimleri bizim için bir sonuç değil, bir başlangıçtır. O başlangıç; 31 Mart

gününden bu yana İstanbul'un dört bir yanında Şişli'den, Silivri'den Tuzla'ya, Arnavutköy'den Ümraniye'ye kadar ilçeleri ziyaret ediyorum ve

insanların yüzünün bir başka güldüğünü görüyorum. İnsanların daha mutlu olduğunu görüyorum. Gençlerin ülkesinin geleceğine yönelik umutları 31 Mart'tan sonra güçlendi. Çocukların bile yüzü gülmeye başladı. Onlar geleceğe yönelik umutlandılar, kadınlar umutlandılar. Bu umutla, bu heyecanla, bu kararlılıkla hep birlikte Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz"

Konuşmaların ardından iftar programında, sanatçılar Altan Erkekli ve Burcu Karadağ, "Söz ve Müzik İstanbul" adlı etkinlikle sahne aldı.

Programda çocuklara pamuk ve elma şekeri de dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadir Gecesi'nde Şişli'de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte yurttaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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