CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Çubuklu\'da dönüşüm mağdurlarına destek sözü verdi

(İSTANBUL) - Beykoz Çubuklu'da kentsel dönüşüm sürecinde mağdur edildiklerini belirten yurttaşlarla buluşan CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, mahallelinin mücadelesine İstanbul örgütüyle destek vereceklerini söyledi. "Bir arada durun. Hep birlikte vereceğiz bu mücadeleyi" diyen Yüksel, "Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Geliriz, biz de evlerinizin kapısının önünde dururuz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, CHP Beykoz İlçe Başkanı Remzi Şen ile birlikte Çubuklu'da kentsel dönüşüm sürecinde mağdur edildiklerini belirten mahalle sakinlerini ziyaret etti. Tahliye tebligatlarının ardından evlerini ve geleceklerini kaybetme kaygısı yaşadıklarını dile getiren yurttaşları dinleyen Yüksel, mücadeleyi birlikte yürütme sözü verdi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Çağdaş Yılmaz, dönüşüm sürecinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini anlattı. Görüşmede söz alan yurttaşlar, güvenli konutlarda yaşamak istediklerini, ancak bunun yılların emeğiyle edindikleri mülkler ve barınma hakları ellerinden alınarak yapılamayacağını vurguladı. Mahalle sakinleri, bütün siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına "Sesimize ses olun" çağrısında bulundu.

"BU BİR RANTSAL DÖNÜŞÜM"

Yurttaşların kendi evleri ve gelecekleri hakkında söz sahibi olması gerektiğini belirten Yüksel, kentsel dönüşümün insanların birikimlerine el koymanın gerekçesi haline getirilemeyeceğini söyledi.

"Sizler de iyi yerlerde, güvenli yerlerde oturmak istiyorsunuz. Kentsel dönüşüm projeleri önemlidir. Ama buradan anlıyorum ki bu bir kentsel dönüşüm değil, bu bir rantsal dönüşüm" diyen Yüksel, mahalle sakinleriyle mutabakat sağlanmadan yürütülen işlemlere tepki gösterdi.

Yurttaşların dişinden tırnağından artırarak evlerini kurduğunu vurgulayan Yüksel, "Çoluk çocuğunuzun geleceğini siz oluşturmuşsunuz. Çoluk çocuğunuzun geleceğini devlet elinizden alacak. Buna müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTSEL DESTEK İSE ÖRGÜTSEL DESTEK"

Çubuklu sakinlerinin mücadelesine hem hukuki hem örgütsel destek vereceklerini açıklayan Yüksel, ilçe başkanlığı bünyesinde mahalle heyetiyle sürekli iletişim kuracak bir komisyon oluşturulmasını istedi.

Yüksel, "Biz sizin mücadelenizin yanındayız. Hukuk desteği ise hukuk desteği, örgütsel destek ise örgütsel destek. Sürekli sesiniz olacağız" dedi.

İlçe Başkanı Remzi Şen'in süreci yakından takip edeceğini belirten Yüksel, gerektiğinde İstanbul örgütleriyle birlikte mahalleye geleceklerini söyledi. Tahliye ve yıkım kaygısını dile getiren yurttaşlara seslenen Yüksel, desteğinin ziyaretle sınırlı kalmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Geliriz, biz de evlerinizin kapısının önünde dururuz. Kim yıkmaya çalışıyorsa onun karşısında dururuz."

"DEVLET KENDİ VATANDAŞINI MAĞDUR EDEMEZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaşananları öğrendikten sonra kendisini aradığını aktaran Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun telefonda "Devlet kendi vatandaşını kendi hukukuyla mağdur edemez" dediğini belirtti.

Yürütülen işlemlerde yurttaşların rızasının ve haklarının korunması gerektiğini söyleyen Yüksel, "Bir işin yasal olması ayrı iş, bir işin helal olması ayrı iş" ifadelerini kullandı. Yüksel, "İş hem helal olacak hem yasal olacak. İkisi birden sağlanmak zorunda" dedi.

"BİR ARADA DURUN, MÜCADELEYİ BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Buluşmada yaşlı ve hasta yakınlarının durumunu anlatan mahalle sakinleri, evlerini boşaltmaları halinde nereye gideceklerini sordu. Önerilen kira desteğinin İstanbul'da barınma giderlerini karşılamayacağını belirten yurttaşlara hak veren Yüksel, aylık 8 bin liralık desteğe "Bu parayla çadırda bile kalamazsın" sözleriyle tepki gösterdi.

Çubuklu'daki sorunları kamuoyuna taşımayı sürdüreceğini belirten Yüksel, mahalle sakinlerine dayanışmayı koruma ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu:

"Bir arada durun. Hep birlikte vereceğiz bu mücadeleyi. Biz sizin sesiniz olacağız. Ne zaman çağırsanız ben buraya geleceğim."