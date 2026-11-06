CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri'de Can Atalay ve Kahraman'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri'de Can Atalay ve Kahraman'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri\'de Can Atalay ve Kahraman\'ı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri\'de Can Atalay ve Kahraman\'ı ziyaret etti
Haber Videosu

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri Cezaevi'nde Tayfun Kahraman, Can Atalay ve bazı belediye başkanlarını ziyaret etti. Yüksel, tutukluların sağlığının iyi olduğunu söyleyerek AYM kararlarının uygulanması ve tutuksuz yargılamanın önemine değindi.

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde şehir plancısı Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve bazı belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yüksel, tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, tutuksuz yargılama ve iddianamelerin hazırlanma süreleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan bazı isimlerle görüştü. Yüksel, ziyaret kapsamında şehir plancısı Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından cezaevi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Yüksel, tutukluların sağlık durumlarına ve hukuki süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AYM KARARLARININ UYGULANMADIĞI BİR ÜLKE..."

Ziyaret ettiği isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak tutukluluk nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevini ziyaret ettim. Sevgili Tayfun Karaman'ı gördüm. Can Atalay'ı ziyaret ettim. Belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Sevgili Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sevgili Şükrü Genç'i ziyaret ettim. Bora Balcıoğlu'nu ziyaret ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sağlıkları iyi. Tabii üzüntü duyuyorlar. Bu da bir gerçeklik. Ama özellikle sevgili Can Atalay önemli bir şey söyledi. Onu da aktarmayı bir görev, bir sorumluluk olarak görüyorum. Ülkemiz yeni anayasayı görüşüyor, konuşuyor, görüşmeye başlayacak. Tüm yargılamalarda, özellikle hem Can Atalay davalarında hem de Kahraman davalarında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Dolayısıyla yeni anayasa görüşmeleri başlamadan önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanmadığı bir ülke olmaması gerektiğinin altını çizdiler. Bu mesajın çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum ve aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.

"TUTUKSUZ YARGILAMALARI ÖNEMSİYORUZ"

Belediye başkanlarımızın sağlıkları yerinde ama hukuk, insanların aklını ve vicdanını rahatsız etmemeli. Onun için önemsememiz gereken, özellikle hukuk kurumlarımızın önemsemesi gereken önemli meseleler var. Tutuksuz yargılamaları önemsiyoruz. Çünkü yaratılan mağduriyetler telafisi zor bir hal alıyor. İnsanlar üzerinde, aileleri üzerinde tahribatlar yaratıyor. Tutuksuz yargılamanın ciddiye alınarak hukuk kurumlarımızın yeniden bir değerlendirme yapması gerekiyor. İddianamelerin hazırlanma süreleri önemli. Hazırlanıp insanların yargılanıyor olması gerekir. Tabii ki hukuk, adalet kurumları gereğini yapmakla görevli ama bunların sağlıklı bir şekilde işliyor olması gerekir. Biraz önce söylediğim gibi vicdanları rahatsız eden, akılları rahatsız eden uygulamaların da olmaması gerekiyor. Sağlıkları yerinde. Onları huzurlu ama bir o kadar da üzüntülü gördüm. Umarım en kısa zamanda ailelerine, ülkelerine kavuşacaklar, aklanacaklar. Biz de onlarla birlikte yaşamı birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiAnayasa MahkemesiTayfun KahramanSilivri CezaeviİstanbulPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
İşte Sergen Yalçın’ın kalemini kırdığı 9 isim İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
15:04
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş’e acil iniş yaptı
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş'e acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:17:32. #7.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri'de Can Atalay ve Kahraman'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android