CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Silivri\'de Can Atalay ve Kahraman\'ı ziyaret etti

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde şehir plancısı Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve bazı belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yüksel, tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, tutuksuz yargılama ve iddianamelerin hazırlanma süreleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan bazı isimlerle görüştü. Yüksel, ziyaret kapsamında şehir plancısı Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından cezaevi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Yüksel, tutukluların sağlık durumlarına ve hukuki süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AYM KARARLARININ UYGULANMADIĞI BİR ÜLKE..."

Ziyaret ettiği isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak tutukluluk nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevini ziyaret ettim. Sevgili Tayfun Karaman'ı gördüm. Can Atalay'ı ziyaret ettim. Belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Sevgili Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sevgili Şükrü Genç'i ziyaret ettim. Bora Balcıoğlu'nu ziyaret ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sağlıkları iyi. Tabii üzüntü duyuyorlar. Bu da bir gerçeklik. Ama özellikle sevgili Can Atalay önemli bir şey söyledi. Onu da aktarmayı bir görev, bir sorumluluk olarak görüyorum. Ülkemiz yeni anayasayı görüşüyor, konuşuyor, görüşmeye başlayacak. Tüm yargılamalarda, özellikle hem Can Atalay davalarında hem de Kahraman davalarında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Dolayısıyla yeni anayasa görüşmeleri başlamadan önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanmadığı bir ülke olmaması gerektiğinin altını çizdiler. Bu mesajın çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum ve aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.

"TUTUKSUZ YARGILAMALARI ÖNEMSİYORUZ"

Belediye başkanlarımızın sağlıkları yerinde ama hukuk, insanların aklını ve vicdanını rahatsız etmemeli. Onun için önemsememiz gereken, özellikle hukuk kurumlarımızın önemsemesi gereken önemli meseleler var. Tutuksuz yargılamaları önemsiyoruz. Çünkü yaratılan mağduriyetler telafisi zor bir hal alıyor. İnsanlar üzerinde, aileleri üzerinde tahribatlar yaratıyor. Tutuksuz yargılamanın ciddiye alınarak hukuk kurumlarımızın yeniden bir değerlendirme yapması gerekiyor. İddianamelerin hazırlanma süreleri önemli. Hazırlanıp insanların yargılanıyor olması gerekir. Tabii ki hukuk, adalet kurumları gereğini yapmakla görevli ama bunların sağlıklı bir şekilde işliyor olması gerekir. Biraz önce söylediğim gibi vicdanları rahatsız eden, akılları rahatsız eden uygulamaların da olmaması gerekiyor. Sağlıkları yerinde. Onları huzurlu ama bir o kadar da üzüntülü gördüm. Umarım en kısa zamanda ailelerine, ülkelerine kavuşacaklar, aklanacaklar. Biz de onlarla birlikte yaşamı birlikte yaşamaya devam edeceğiz."