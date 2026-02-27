CHP İstanbul İl Kongresi Davası Devam Ediyor

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davada mahkeme, Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici kurulun görevinin devamına hükmetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özlem Erkan ile davalı CHP Genel Başkanlığının avukatları katıldı.

Söz verilen davacı Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

CHP Genel Başkanlığı avukatı Çağlar Çağlayan ise dava sonucundan etkilenecek seçilmiş il başkanının "feri müdahale" talebinin kabul edilmesini istedi.

En az iki defa kongre yapılması nedeniyle davanın konusuz kaldığını, olağan kongreler süreci tamamlandığı için delege seçimlerinin de yapıldığını ve il kongre delegelerinin değiştiğini söyleyen Çağlayan, davaya devam edilmesinin hukuken bir sonuç doğurmayacağı nedeniyle "konusuz kalma" kararı verilmesini talep etti.

Genel merkez çalışma ofisinde kendisini il başkanı olarak tanıtan kişinin siyasi hayatta bir karşılığının bulunmadığını ifade eden Çağlayan, mahkemelerin hayattaki problemleri çözme yönünde kararlar aldığını ancak bu davada verilen atama kararının problemi büyüttüğünü ve siyasi parti içerisinde bir "ikilik varmış" gibi görüntü ortaya koyduğunu savundu.

Tedbirin kaldırılmasına yönelik taleplerini tekrar eden Çağlayan, "Daha önceki tüm beyanlarımızın tekrarı ile öncelikle feri müdahale talebinin kabulüne, ardından tedbirin kaldırılmasına, dosyanın daha önce açılmış dosya ile birleştirilmesini, aksi durumda davanın reddine karar verilmesini isteriz." dedi.

Ara kararını açıklayan hakim, daha önce verilen tedbir kararının istinaf incelemesi ile onaylanmış olması ve sonrasında değiştirilmesini veya kaldırılmasını gerektirecek yeni durum ve koşullar oluşmadığından tedbire ilişkin ara kararın devamına hükmetti.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemlerinin olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

İtiraz reddedilmişti

Karara davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı. Duruşmada mahkeme, itirazı reddetmişti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davayla birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş, "davalı" olarak yer alıyor.

Davanamede, şunlar kaydediliyor:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının, bir örneği davaname talebi içerisine alınan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 29 Ağustos tarihli soruşturma numaralı dosyasından anlaşılacağı üzere, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vadetmek suretiyle hile karıştırdıkları anlaşılmakla, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi, kamu adına talep ve dava olunur."