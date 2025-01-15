CHP Kadın Kolları\'ndan Kırmızı Kart Eylemi

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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Ulus Samanpazarı'ndan Hal'e yürüyerek "Kırmızı Kart" eylemi başlattı. Kaya, "Bugün yurttaş kırmızı kart gösteriyor. Israrla soruyoruz; geçim yok o zaman ne olmalı diye. Seçim istiyoruz diyor yurttaş. Bu millet artık seçim için sandığı bekliyor. Bunu sokakta görüyoruz" dedi. Bir vatandaş ise "Kendileri harcadığı paranın onda birini verse bize yeter. Ama ne yazık ki onda biri değil bir tanesini bile vermiyorlar. Kırmızı kart az gelir" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Ulus Samanpazarı'ndan Hal'e yürüyerek "Kırmızı Kart" eylemi başlattı. Esnaf ve vatandaşlarla birlikte kırmızı kart gösteren Kaya, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında CHP Kadın Kolları 'kırmızı kart' eylemleri için alanlarda, pazarlarda, sokaklarda esnaflarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle birlikte. Hatırlarsanız 31 Mart yerel seçim boyunca Genel Başkanımız Özgür Özel yurttaşlara demişti ki: 'Bu kötü ekonomik gidişata, yokluğa, açlığa, sefalete dur demek için bu seçimlerde sarı kart gösterelim demişti ve bu millet destek verdi. CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Genel Başkanımız şunu da ifade etmişti: 'Bu gidişata dur demezlerse eğer düzelmezlerse düzeltmezlerse bu ekonomiyi, bu sefer de kırmızı kart diyeceğiz' demişti. İşte bugün yurttaş kırmızı kart gösteriyor. Israrla soruyoruz, geçim yok o zaman ne olmalı diye. Seçim istiyoruz diyor yurttaş. Bu millet artık seçim için sandığı bekliyor. Bunu sokakta görüyoruz."

"Mezara gidecek durumumuz kalmadı. Kefen parası kalmadı"

Vatandaşları dinleyen Kaya'ya 83 yaşında bir vatandaş; "Bu zamana kadar böyle bir rezillik çekmedim. Avrupa'da da kaldım ama Türkiye'deki şu durum daha çözülecek bir durum değil. Allah sabır versin. Baştakilere de akıl versin. Kendileri harcadığı paranın onda birini verse bize yeter. Ama ne yazık ki onda biri değil bir tanesini bile vermiyorlar. Kırmızı kart az gelir. Siyah bir kart bir de çelenk bir de tabut koymak lazım. Öldük artık. Mezara gidecek durumumuz kalmadı. Kefen parası kalmadı" dedi.

"Bu hükümet kuruldu kurulalı ben bu partiye oy verdim. Ellerim kırılsaydı"

Yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş ise; "Bu hükümet kuruldu kurulalı ben bu partiye oy verdim. Ellerim kırılsaydı. Ama artık geçinemiyoruz. Bize hiçbir yardım vermediler. Kirada oturuyorum sekiz bin lira, şimdi martta 15-20 olacak. Verecek gücüm yok. Devletin içinde adam olanlar, arabası olanlar, yüksek katlarda binaları olanlar yardım alıyor ben alamıyorum. Defalarca başvurdum. Allah Mansur Yavaş'ı cennetinin baş köşesine koysun. Onun verdiği et parasıyla, gıda yardımıyla geçiniyorum" diye konuştu.

"Kırmızı kartı zaten yerel seçimlerde gördüler"

Seyyar satıcı ise; "60 tane satarken 30 taneye düştüm. 15'ini satabiliyorum. İş yok ki. Esnaf gelmiyor. Emekli oldum bu işi yapmaya başladım. Bir aydır yapıyorum" dedi. Bir diğer esnaf ise; "Kırmızı kartı zaten yerel seçimlerde gördüler" dedi. Bir diğer esnaf ise; "Sizin bu eyleminiz bizlerin artısına oluyor" diye konuştu.

"Seçim olsa AK Parti'ye oy vermem"

Bir diğer esnaf da; "Yalnız yaşıyorum. Eşim cezaevinde. Çalışmazsak para yok. Ekmek olmuş 12 lira. Kayınvalidemin evinde oturuyorum. Çıkarmaya çalışıyor. Ben çok kızıyorum. AK Parti'ye ilk oyları verdik ama ondan sonra uyandık. Mansur Yavaş'a oyum. Ama bu ekonomi açısından çok zor durumda Türkiye" dedi. Kaya, "Sandık önünüze gelse AK Parti iktidarına oy verir misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine esnaf, "Vermem. Çünkü çok kızdık" yanıtını verdi.

MHP'li olduğunu söyleyen bir esnaf ekonominin iyi olmadığını buna karşın CHP'nin eksik tarafları olduğunu ifade etti. Aynı esnaf bir soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını olumlu karşıladığını ifade etti.

Bir başka vatandaş ise CHP'nin halkın içine inmekte geç kaldığını belirtti.