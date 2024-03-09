CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Gülizar Biçer Karaca ile Buluştu

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Bizler yereldeki gücümüz 2019 seçimlerinden sonra ispat ettik. Sosyal belediyeciliği zirveye taşıdık. Halkın umudu olduk. CHP'li belediyeler genel iktidarın örnek alacağı çok başarılı işlere imza attılar" dedi.

CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay'ın Karabağlı vatandaşlarla buluşmasına, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ile çok sayıda partili eşlik etti. Burada konuşan CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Kınay, şunları söyledi:

"Bizler Karabağlar'da partimiz, komşularımız, dostlarımız hepiniz birer aileyiz. ve bir aydır sokaklarda emek emek, bu ailemizi sözlerini, emeği, niyetini büyütmek için çalışıyoruz. Bugün Sayın Gülizar Biçer Karaca bizleri onurlandırdı.Bu ailenin içerisinde her biri zenginliğimizle yorulsak da kırılsak da bir birimize omu verdiğimiz tıpkı ülkemiz gibi tıbbi 23 yıldır bizden alınanlar, çalınanlar, hayatımızdan, emeğinizden, umudumuzdan alınanlardan nasıl dayanışma içerisinde omuz omuza yan yana durduysak.Karabağlar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat, halktan yana, toplumdan yana, kamudan yana ama gençlerden, kadınlardan, işçilerden, emekçilerden, emeklilerden insandan yana, yaşamdan yana anlayışını bizler Karabağlar'da Karabağlar ittifakıyla, İzmir'de İzmir ittifakıyla Türkiye'de Türkiye ittifakıyla ile yürütecek. Hak ettiğimiz geleceği de haklarımızı da bizlerden alınaları da bizlerden çalışanları da umutlarımızla, geleceğimizi de tekrar geri alacağız. Birlikte olacağız. 1 aydır sokaklarda emek emek çalışıyoruz. Bu ülkede hakkımızı vermemek için nasıl mücadele ettiysek Karabağlarda da bu mücadeleyi bize layık görülen yoksulluğa karşı birleşmeyi, Karabağları her bir mahallesinde buluştuğumuz gibi ötekileştiren ayrıştıran değil CHP'nin halktan kamudan gençlerden kadılardan yana anlayışını bizler Karabağlarda yürütecek hak ettiğimiz geleceği tekrar geri alacağız."

Karaca da yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Helil başkanım Karabağlarda yaşayan Denizlili seçmenimiz çok dedi. Denizlililer vatanına, toprağına sahip çıkar Denizlili hemşerilerimiz Denizli'de de İzmir'de de Atatürk'üne, vatanına sahip çıkar dedim. Ben buraya gelerek hem ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin yaşadıklarını ama meclis başkan vekili olarak bizlilerin de yaşadıklarını sizlerle paylaşmak ve 31 Mart'ın sadece bir belediye başkanı seçmek değil. Halkın gücünün ötekileştirilen yandaş olmayanın nasıl eksik kaldığını nasıl o eksik kalan öteki kalan ezilen emeklinin, emekçinin, kadının, işsizin sesinin güçlü olduğunun da ortaya çıkacağının bir seçim olacağını düşünüyorum. 14-28 Mayıs sonrasında iktidarda şöyle bir görüş hakim oldu. Diyorlar ki anayasa biziz, anayasa mahkemesi biziz, kanunun biziz, yazı olanlar bizi hiç bağlamaz. Bizim iki dudağımız arasından çıkanlar kanundur. Öyle mi? Olmamalı.

Daha önümüzde 2028'e çok var. O zaman yereldeki iktidarımız göstererek bu anlayışı geri adım attıracak sonuçlara erişmemiz lazım. Yurdumuzun 81 vilayet ve ilçelerinde yerelde halk sesini daha güçlü duyurmak zorundayız. Bu iktidarın yok saydığı, anayasanın, meclisin, millet iradesinin varlığını sandıkta hatırlamak zorundayız. Hatırlatacağız. Çünkü inandığımız yoldan, hukuk devletinden, demokrasinden bir adım bile geri adım atarsak inanın önce sevgili kadınlar, bizler özgürlüklerimizi azıcık da olsa olan haklarımızı, özgürlüklerimizi kaybedeceğiz. Sevgili gençler sizler de gelecekte liyakatli, hak ettiği eğitim ve kadrolarla iş olanaklarını özgürce nefes alarak bu ülkenin sokaklarında dolaşamayacağımız bir ülkeye kucak açacaklar. Biz yönetimi, iktidarı yerelde gücümüz ne yapacağımızı 2019 seçimlerinden sonra ispat ettik. Sosyal belediyeciliği zirveye taşıdık. Halkın umudu olduk. CHP'li belediyeler genel iktidarın örnek alacağı çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi Karabağlarda bir kadının elinin değeceği zaman geliyor. Evde kadın varsa düzen, güzellik, barış vardır. Bunca zaman Karabağlar'a destek veren başkanlarımızdan bayrağı sizlerin desteğiyle teslim alacak Helil Başkanımız Karabağlara kadın eli değdirecek."