CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: Kayseri\'de 4 belediyemiz oldu

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, "Kayseri'de hiç belediyemiz yoktu bugün 4 belediyemiz oldu. Şu andan itibaren sorumluluğumuz çok yüksek. Bundan sonra bizlere düşen kimsenin partisine bakmadan halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm bulmak için var gücümüzle çalışmak ve yerel seçimlerde ortaya koyduğumuz başarı ile iktidar yolculuğumuzu yine hep birlikte inşa etmek olacaktır" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlanmasının ardından X hesabından paylaşım yaptı. Genç'in Kayseri'de daha önce belediyelerinin olmadığını bu seçimde ise dört belediye kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"KAYSERİ'DE HİÇ BELEDİYEMİZ YOKTU BUGÜN 4 BELEDİYEMİZ OLDU"
"Kıymetli hemşerilerim, Kayseri'de hiç belediyemiz yoktu bugün 4 belediyemiz oldu… Artık Kayseri'de de kırmızılar var. Türkiye genelinde yakaladığımız başarıya Kayseri'den 4 belediye ile katkı verdik. Ata ocağım Sarız, ana ocağım Pınarbaşı, Felahiye ve Akkışla'da vatandaşlarımız bizi tercih etti; CHP dedi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu muhteşem seçim başarısını ülkemize yaşatan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, parti yönetimimize, il ve ilçe örgütlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, yol arkadaşlarıma, hemşerilerime, belediye başkan adaylarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Şu andan itibaren sorumluluğumuz çok yüksek. Bundan sonra bizlere düşen kimsenin partisine bakmadan halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm bulmak için var gücümüzle çalışmak ve yerel seçimlerde ortaya koyduğumuz başarı ile iktidar yolculuğumuzu yine hep birlikte inşa etmek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bize destek olan oy veren vermeyen tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyor, seçimleri kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum."
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