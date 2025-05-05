CHP Kırıkkale İl Başkanı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika
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CHP Kırıkkale İl Başkanı'ndan Saldırıya Tepki

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının milletin iradesine yönelik olduğunu vurgulayarak, siyasi bir amaç taşıdığına dikkat çekti.

05.05.2025 17:35  Güncelleme: 17:50
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Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin parti binası önünde açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Bozdağ, yaptığı konuşmada saldırının sadece şahsa değil, milletin iradesine yönelik olduğunu vurguladı.

"Bugün, Genel Başkanımıza yapılan alçakça saldırıya karşı tepkimizi göstermek için baba ocağımızın önünde, omuz omuza bir aradayız" diyen Bozdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri yalnız bırakmayan başta belediye başkanımıza, tüm ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimize, kısacası tüm devrimci, demokrat, yurtsever CHP'lilere teşekkür ediyorum. Emin olun, bir gün bu partinin önünde, sadece tepki göstermek için değil, iktidar konuşmalarını yapmak için de toplanacağız. Çünkü bu şehrin ve bu ülkenin vicdanlı, namuslu insanları, Türkiye'yi yönetecek."

Bozdağ, "4 Mayıs 2025 Pazar günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu acıyı paylaşmak için oradaydı. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneklerinden biri olan cenaze dayanışması kirletildi. Sayın Genel Başkanımız, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır" dedi.

Bozdağ, saldırının siyasi bir anlam taşıdığına da dikkat çekerek, "Bu saldırı, şahsi değil; siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Bu, kendinden olmayan herkese tahammülsüzlüğün, toplumu kutuplaştıran, düşmanlaştıran siyaset anlayışının bir sonucudur. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir uygulanan siyasetin neticesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Kırıkkale, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kırıkkale İl Başkanı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika

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