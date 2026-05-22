CHP'den istinaf kararına nöbetli tepki

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından PM üyeleri ve Milletvekilleri Parti Genel Merkezi'de nöbete başladı. Nöbete ilişkin konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Aslında bu Türk demokrasisine, Türk milletine karşı açık bir saldırı. Bunun karşısında bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Parti Meclisi üyeleri olarak bugün Genel Merkezimizdeyiz ve nöbetteyiz. Bu işler düzelene kadar da buradan ayrılmayacağız" dedi.

CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini terk etmeyeceğini açıklamıştı. CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri de gece boyu sürecek nöbet başlattı.

Butlan kararının CHP'nin iktidar yürüyüşünün önünün kesilmesi için alındığını ve bu kararı beklediklerini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, "Hazırlıklıydık çok da şaşırmadık. Muhalefet içinde muhalefet yaratmaya çalıştılar. Ekonomiyi dizayn edemeyenler bu sefer muhalefeti dizayn etmeye çalıştılar. Ama gözden kaçırdıkları bir şey var. 100 yılı devirmiş bir parti var burada. Bunun gibi olaylarla çok karşılaşmış, defalarca içinden çıkmış. Bunun içinden daha güçlü çıkacağız. Çünkü halkın önünde hiçbir şey duramaz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Halkın gerçekleri gördüğünü, CHP üyelerinin saldırıların nedenlerini iyi anladığını belirten Özdemir, "Herhalde bir yıl içinde en çok seçilen genel başkan bizim genel başkanımız Özgür Özel. Yine seçilecek. Ne olacak? Türkiye'nin ihtiyacı bu değildi. Türkiye'nin şu an ekonomik bir sorunu var. Öğrencisi, işçisi, emekçisi, sanayicisi. Şimdi herkes mutsuz. Üretmeden, tüketen bir Türkiye ile ayağa kalkamayacağız. Biz görevimizin başındayız. Hiç bırakmaya da niyetimiz yok. İktidar olacağız. Bu konularda kapanacak" dedi.

CHP'Lİ GENÇ'TEN SEÇİM GÜVENLİĞİ VURGUSU

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise karar ile Türk demokrasisine kara bir gün yaşatıldığını ifade ederek, "Böyle bir kararın verilmesiyle artık Türkiye'de kesinlikle bir seçim güvenliği söz konusu değil artık. Bu olay istenen her kurumda yapılabilir. Geriye dönük uygulanabilir. Dolayısıyla artık Anayasa'nın, kanunların, Yüksek Seçim Kurumu'nun kararlarının geçerli olmadığı bir ortamla karşı karşıyayız" dedi.

CHP delegelerinin kurultaylarda kararını verdiğini ve CHP'nin ivme kazandığını söyleyen Genç, "Son yapılan yerel seçimlerle birlikte yapılan tüm anketlerde bugüne kadar partimiz Türkiye'nin birinci partisidir. Dolayısıyla bunun bize karşı açık bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu Türk demokrasisine, Türk milletine karşı açık bir saldırı. Bunun karşısında bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Parti Meclisi üyeleri olarak bugün Genel Merkezimizdeyiz ve nöbetteyiz. Bu işler düzelene kadar da buradan ayrılmayacağız. Şimdi Türkiye'nin her tarafında 81 vilayette tüm il başkanlıkları açık, ilçe başkanlıkları açık. Benim ilim Kayseri, il başkanlığımızın önü tıklım tıklım insanlarla dolu. Zaten Genel Başkanımızın da tüm il örgütlerimizin açık olacağı, ilçe başkanlıklarının açık olacağını söyledi. Türk halkı ayakta, Türk milleti ayakta alışık olmadıkları bir olayla karşı karşıyalar. Ama bundan da demokratik bir şekilde, en iyi şekilde dersini alarak çıkacaktır. Millet sandıkta verdiği kararın arkasında duracaktır. Hep diyoruz ya, millet büyüktür" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK SONUÇLARI HERKESİ ETKİLEYECEK"

Verilen butlan kararının Türkiye tarihinde görülmediği, izah edilebilecek bir karar olmadığını belirten CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kararın hukuki bir açıklamasının olmadığını söyledi. Parti delegelerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i toplam dört kez genel başkan seçtiğini hatırlatan Arı, "Sonuç itibariyle delege kendi iradesini göstermiş ve sonraki kongrelerde de yine tercihini yapmıştır. Bugün gerçekten demokrasi adına, ülke adına üzüntülüyüz. Çünkü bugün alınan karar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, esasen ülkemizi, demokrasiyi ve iç huzurumuzu tehdit eden bir karar olmuştur. Bu karardan herkes zarar görmekte ve özellikle de bütün vatandaşlarımız, ülkemiz zarar görmekte. İşte ekonomik sonuçlarından bütün vatandaşlarımız etkilenecek. Bu yarattığı ekonomik tablodan ihtiyacı olan kesimlere ayrılması gereken pay varken, bugün başka yerlere kaynakların aktarılmak zorunda kaldığını görüyoruz. Kısacası yani ülke adına gerçekten çok kötü bir karar olmuştur. Kabulü mümkün değildir" dedi.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'nin 31 Mart 2024 seçimlerini kazanmasıyla saldırıların başladığını, ilk olarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklandığını söyleyen CHP PM üyesi Canan Taşer, "Bugün aynı hukuksuzluğu bir sonraki seçimde iktidar olacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygulayarak aslında 1-2 hafta önce Cumhurbaşkanı'nın söylediği kontrol edilebilir muhalefeti yaratmaya çalışıyorlar. Sadece genel merkeze tıkanmış, sadece Ankara odaklı çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaratmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle birlikte her alanda direnmeye ve aslında onlar gündemi değiştirmeye çalışırken biz gerçek gündemi, vatandaşın gündemini, yakıcı ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı..