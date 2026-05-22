Özgür Özel: Tehlike geçene kadar buradayım

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün, şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti otobüsünün üzerinden genel merkez bahçesinde toplanan partililere ve vatandaşlara seslendi.

En son 31 Mart 2024 yerel seçim akşamı bu otobüsten halkın karşısına çıktığını anımsatan Özel, o dönem elde edilen tarihi başarıyı ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, ekonomisinin ise yüzde 84'üne CHP'li belediyelerin hizmet ettiğini hatırlattı. Partinin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve AK Parti'nin kurulduğu günden sonra ilk kez yenilgiyle tanıştığını belirten Özel, partiye yönelik yargı müdahalesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

"BU DARBECİLER TANKLA, TOPLA DEĞİL HAKİM VE SAVCI CÜBBELERİYLE GELİRLER"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği seçim başarıları ve gösterdiği cumhurbaşkanı adayı nedeniyle hedef alındığını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Oy verenler, vermeyenler... İşte mesele budur, güya suçumuz budur, suçumuz kazanmak, suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak, suçumuz AK Parti'yi yenmek, suçumuz onu dört sefer yenen birini cumhurbaşkanı adayı göstermektir. Şimdi birileri bu binanın ışıkları bundan sonra yapılacak ilk seçimde erkenden kapansın diye, Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kaybettiği yıllarına dönsün diye, CHP iktidar olmasın, AK Parti'nin kara düzeni sürsün diye Atatürk'ün kurduğu partiye darbe girişimi yaşanmıştır. Biz bu darbecileri 19 Mart 2025'ten tanırız. Bu darbeciler yargı gücüyle gelirler; bu darbeciler tankla, topla, tüfekle, kamuflajla değil bu darbeciler hakim cübbeleriyle, savcı cübbeleriyle gelirler. Bu darbeciler ne haktan ne hukuktan ne vicdandan ne alın terinden ne kul hakkından anlarlar. Bu darbeciler Saraçhane'de nasıl sizi gördülerse ve geri adım attılarsa bunlar bir tek sizden, meydanlardan korkarlar."

"BUGÜN BİZ AYAKTAYIZ, DARBECİLERİN DİZLERİ TİTREMEKTEDİR"

Türkiye genelinde 81 ilin ve tüm ilçelerin ayakta olduğunu vurgulayan Özel, yoksulluğun, sefaletin, açlığın ve işsizliğin bitmesini isteyen, kendisini kimin yöneteceğine kendisi karar vermek isteyen herkesi meydanlara ve mücadeleye davet etti. Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Ekrem başkanımız hepinizin takip ettiği kararlılıkla, dostlukla, sevecenlikle içinde bulunduğumuz duruma tepkisini gösterdi. Bugün programından dolayı Londra'da olan ancak programını kesip ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkanın dayanışma duygularını iletiyorum. Bütün muhalefet partilerine, bütün programlarını iptal eden, MYK'lerini toplayan ya da yarın toplayacak olan, dayanışma duygularını ileten, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil hepimizin varlığını borçlu olduğumuz demokrasiye sahip çıkan istisnasız bütün muhalefet partilerine ve genel başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum."

"BU KARAR BORSAYI YÜZDE 8 DÜŞÜRDÜ, YARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE BİR KARA GÜNÜ YAŞATACAK"

"Mutlak butlan" kararının ekonomik etkilerine de değinen Özel, karardan yarım saat sonra 10 milyar dolar rezerv satılmasına yol açıldığını ve borsanın yüzde 8 düştüğünü ifade etti. Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:"

"Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi, bütün dünyada dünya beşincisi. Bizim dışımızda yüksek enflasyonu olanlar bombardıman altındaki İran, iç savaştaki Sudan, yılların enflasyon problemlisi Arjantin; bunun dışında bizden yüksek enflasyonu olan ülke yok. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu, 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. Bunların hepsi bu sorumsuzlukla oluyor. Bu darbeler, bu borsayı düşürmeler, bu rezerv yakmalar işte güvenliğimizi sağlayan o polis arkadaşın maaşını eritiyor, emeklilerin maaşını eritiyor, asgari ücretlinin alım gücünü düşürüyor. Artık kendi hırsları için bu milletin ekmeğiyle oynayanların bu milletten gerekli cevabı alması lazım. Bu hadsiz darbecilere hadlerini bildirecek miyiz?"

"TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR BU BİNADAYIM, HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Parti örgütlerinin gerekli planlamaları yaptığını ve genel merkez binasında nöbette olduklarını ilan eden Özel, şöyle devam etti:

"Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün, şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz; iktidar olma azmiyle majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz, sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız, Bana değil, partiye değil, ülkenin geleceğine sahip çıkmaya hazır mıyız?"

"GEREKİRSE HAYATI DURDURACAĞIZ AMA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Gençlerin "genel grev, genel direniş" sloganlarına değinen Özel, muhalefetin tüm bileşenlerini kucaklayarak omuz omuza bir mücadele yürüteceklerini söyledi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız; gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim, sorumlusu bu darbecilerdir. Tek kural, tek istek haklıyken haksız çıkmamaktır. Onun için güvenlik güçlerine karşı ya da çevredeki herkese karşı saygımızı koruyarak ama kanunsuz emre de haksız bariyerlere de önümüze çıkan engellere de asla takılmayarak yürüyeceğiz. Buradan uyarıyorum, şimdi baba evinin önündeyiz, şimdi 81 ilde illerin önündeyiz. Buradan demokratik tepkimizi gösteriyoruz ancak bu darbe geri çekilmezse, haddini bilmezse, bu milletin karşısına olmadık şekilde dikilirse vallahi de billahi de durmayacağız, nereye yürümemiz gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz. Bugün burada hep birlikteyiz. Hep birlikte şunu biliyoruz: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Tüm dostlara, emek ve dayanışma güçlerine, kardeş partilere, sendikalara, tüm meslek kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi nöbetçiler, görevlendirilenler dışındaki misafirleri selametle evlerine yolluyoruz. Ancak yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın, onlar düşünsün. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."