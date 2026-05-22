CHP'den kurultay iptaline karşı geniş katılımlı yürüyüş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Kurultayı'nın iptaline karşı birçok ilçede yürüyüş yaptı. Yürüyüşe İYİ Parti, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, SOL Parti, Emekçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sendika, dernek ve sivil toplum örgütü de destek verdi. Bahçelievler Haznedar Meydanı'ndan Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yapılan yürüyüşte ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Hiç kimse umutsuz olmasın. Bu karanlığı hep beraber yeneceğiz" dedi.

CHP Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptaline karşı parti örgütlerinin tepkileri sürüyor. İstanbul ilçe örgütleri, pek çok yerde yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Bahçelievler'deki Haznedar Meydanı'ndan Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'na yapılan yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

Yürüyüşe ayrıca İYİ Parti, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, SOL Parti, Emekçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sendika, dernek ve sivil toplum örgütü de destek verdi. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yürüyüştekileri parti binasından selamladı.

"Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarının atıldığı yürüyüşte Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bunun yalnızca CHP yürüyüşü olmadığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:"

"Bu mesele CHP meselesi değildir. Bu mesele Özgür Özel meselesi değildir. Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan bir iktidar var. Sandığı sembolik hale getirmeye çalışan bir iktidar var. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir iktidar var. CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi oldu ve o gün bir darbe mekaniğini devreye soktular. Önce belediye operasyonları, sonra 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu tutsak ettiler. Çok sayıda yol arkadaşımızı tutsak ettiler ve sonra İstanbul İl binasını abluka altına aldılar. Partimizin kurumsal kimliğine saldırmaya başladılar. Partimizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar ve dün de 19 Mart darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıya kaldık."

"DARBEYE DİRENİŞLE YANIT VERİYORUZ"

Bu darbeye güçlü bir direnişle yanıt veriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, seçilmiş kadrolarımızın yanındayız. Bu gerçekleştirilen meseleler CHP'nin iç meseleleri değildir. Genel Başkan Özgür Özel'in seçildiği kurultay 2023'ün Kasım ayında gerçekleşti. Benim seçildiğim İstanbul Kongresi 2023'ün Ekim ayında gerçekleşti. Yasal itiraz süresinde hiçbir itiraz söz konusu olmadı. Hiç kimse bir itirazda bulunmadı. Ne zaman parti Türkiye'nin birinci partisi oldu, ondan sonra kongrelerimize, kurultaylarımıza dava açmaya başladılar. Bugün verilen kayyum kararının ilk başvurusu 19 Mart darbesinin gerçekleştiği hafta yapıldı. Dolayısıyla bir darbe mekaniği çalışıyor. CHP'yi, toplumsal muhalefeti bölmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bu mesele CHP meselesi değildir. Bu mesele demokrasi, anayasal düzen meselesidir.

"CHP'DE KAVGA YOK"

Meseleyi CHP içerisinde bir tartışma var gibi göstermeye çalışanlar var. Asla CHP'de bir kavga yoktur. İstanbul'un dört bir yanında şu anda CHP örgütleri, ilçe başkanları meydanlardadır. CHP'liler, kenetlenmiş durumdadır. Bir tarafta emperyalist güçlerden destek alan ceberut iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır. Bir tarafta da demokrasiden, adaletten, özgürlükten yana olanlar vardır. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz kararlı bir biçimde mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP halktır. Kimse halkın evini teslim alamaz. Biz kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasiyi askıya almaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Bu mesele, 20 bin liraya yaşamak zorunda kalan emeklinin, 28 bin lira asgari ücretle geçinmeye çalışanların; her gün sokaklarda cirit atan çetelerin hedefi haline gelen çocukların, gençlerin, kadınların meselesi. Bu mesele demokratik bir Türkiye meselesi. Hiç kimse umutsuz olmasın. Bu karanlığı hep beraber yeneceğiz."

"TRUMP'TAN İCAZET ALDI"

Bakırköy'e ulaşıldığında da açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"CHP'yi yargı kararlarıyla hiç kimsenin dizayn etmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu darbe mekaniği sadece ne yazık ki bu topraklarda işlemiyor. Emperyalist güçlerden destek alarak bir darbe mekaniğini devreye soktular. 19 Mart darbesinden önce Türkiye'nin cumhurbaşkanı, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Ne tesadüftür ki dün kayyum kararı açıklanmadan yine Trump'la görüştü. Bu darbe emperyalist güçlerden, Trump'tan icazet alarak gerçekleştirilmiş bir darbedir. Emperyalist güçlerin ve yerli iş birlikçilerinin Türkiye'de siyaseti dizayn etmesine asla izin vermeyeceğiz."

GÜN BOYUNCA DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan gün boyunca siyasi parti ve meslek örgütü temsilcilerinin Özgür Çelik'e ziyaretleri sürdü. Ziyaretlerde DEM, EMEP, EHP ve HKP yöneticileri TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Mali Müşavirler Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası yöneticileri ziyaretler sırasında dayanışma mesajlarını iletti.