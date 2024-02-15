CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu, "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabından CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu paylaştı.
Videoda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yurttaşlarla bir araya geldiği görüntülere yer verildi.
Son Dakika › Güncel › CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının tanıtım videosu paylaşıldı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
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