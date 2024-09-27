İstanbul CHP İlçe Başkanlarından İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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İstanbul CHP İlçe Başkanlarından İmamoğlu'na Destek

İstanbul CHP İlçe Başkanlarından İmamoğlu\'na Destek

İstanbul'daki 39 CHP ilçe başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dönük ‘Ahmak Davası’nın yargı tehdidi olarak kullanıldığını belirterek bir deklarasyon metni yayımladı. Metinde "Hiçbir tehdit, hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bizi yıldıramaz, çünkü biz yılmayız. Türkiye'nin aydınlık geleceği için Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları olarak mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

27.09.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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(İSTANBUL)- İstanbul'daki 39 CHP ilçe başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönük 'Ahmak Davası'nın yargı tehdidi olarak kullanıldığını belirterek bir deklarasyon metni yayımladı. Metinde "Hiçbir tehdit, hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bizi yıldıramaz, çünkü biz yılmayız. Türkiye'nin aydınlık geleceği için Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak da içeren ve halen istinaf sürecinde bulunan "Ahmak Davası"yla ilgili İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda destek açıklamaları yapılmıştı. Açıklamalarda siyasetin yargı eliyle dizayn edilmek istenmesine karşı çıkılmıştı. Bugün de İstanbul'daki 39 CHP ilçe başkanı, davanın yargı tehdidi olarak kullanıldığını belirterek bir deklarasyon metni yayımladı. Metinde "Hiçbir tehdit, hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bizi yıldıramaz, çünkü biz yılmayız! Türkiye'nin aydınlık geleceği için Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

CHP'li ilçe başkanlarının "Halkın iradesine, demokrasiye ve adaleti sahip çıkıyoruz" başlıklı deklarasyonu şöyle:

"İmamoğlu'na yönelik yürütülen demokrasi dışı ve haksız yargı sürecini derin bir hayal kırıklığıyla takip ediyoruz"

"Biz, Türkiye'nin emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, kurtuluşu Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırmış, Dünya çapında otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü bir dönemde Türkiye'yi çok partili demokrasiye taşımış Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki 39 İlçe başkanı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen demokrasi dışı ve haksız yargı sürecini derin bir hayal kırıklığıyla takip ediyoruz. İstanbul halkının iradesini yansıtmayan ve demokrasiyi hedef alan yargı sürecinin hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkça görüyoruz.

"Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınmasını asla kabul etmeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç bir neferi; altı okumuzda vücut bulmuş ilkelerimizden, demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunmaktan tek bir adım dahi geri atmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanaklarından biri olan hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınmasını asla kabul etmeyeceğimizi duyuruyoruz. Başkanımız İmamoğlu'na karşı yürütülen, kamuoyunda 'Ahmak davası' adıyla anılan, söz konusu hukuk katliamının, siyasi rakiplere yönelik baskı aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu hukuka aykırı yargı süreci, İstanbul halkının tercihine ve milletimizin demokrasiye olan inancına zarar veremeyecektir.

"Siyasal iktidarın hazımsızlığının asıl sebebi; halkımızın CHP'ye gösterdiği teveccühtür"

İstanbul halkı, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nu büyük bir demokratik çoğunlukla iki defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçti. En son 31 Mart 2024'te yani henüz 6 ay önce Başkanımız İmamoğlu yapılan seçimlerde rakibinden bir milyondan fazla oy aldı ve üçüncü defa İstanbul halkının iradesiyle başkan seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi, son yerel seçimlerde İstanbul'da 39 ilçenin 26'sını kazanırken, ülke çapında büyük bir seçim zaferi elde ederek, Türkiye'nin BİRİNCİ Partisi oldu. Siyasal iktidarın hazımsızlığının asıl sebebi; halkımızın CHP'ye gösterdiği teveccühtür. Milleti ekonomik darboğaza sürükleyen, büyük bir sosyal yıkıma götüren AKP yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Yargıyı bir sopa olarak kullanamaz.

"Demokrasiye karşı her türlü girişime ve bu darbeci zihniyete geçit vermeyeceğiz"

İBB Başkanımız İmamoğlu nezdinde, hedef haline getirilmeye çalışılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, kadroları ve partimize oy veren milyonlarca yurttaşımızdır. Bu nedenle, Başkanımız İmamoğlu'na karşı verilecek olası bir mahkumiyet kararının, halkın iradesine darbe vurmak anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin; askeri ve/veya sivil fark etmeksizin demokrasiye karşı her türlü girişime ve bu darbeci zihniyete geçit vermeyeceğini İstanbul İl Örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu doğrultuda;

1. Adaletin bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Yargının, siyasi baskılara boyun eğmemesi ve herkes için adil yargılanma hakkını koruması olmazsa olmazdır. Buradan tüm yargı mensuplarımıza çağrı yapıyoruz, milletle bağını koparmış ve günleri sayılı bir siyasi yapı için adınızı ve itibarınızı lekelemeyin. Adil olun.

"Demokrasiye pusu kuranlarla her platformda mücadele edeceğiz"

2. Halkın iradesine sahip çıkma sorumluluğumuzu her koşulda yerine getireceğimizi beyan ediyoruz. Demokrasiye olan inancımızı ve bağlılığımızı yineliyoruz. Hiçbir baskı, tehdit veya hukuksuzluk, demokrasinin ve halk iradesinin önüne geçemez. Türkiye'ye çok partili demokrasiyi kazandıran kurucu parti olarak, demokrasiye pusu kuranlarla her platformda mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye'mizin 81 şehrinin izlerinin olduğu, dünyanın en muhteşem şehri İstanbul'umuzda tarihi bir dönemde görev yaptığımızın bilincindeyiz. Bu kadim şehrin tek bir ferdinin haksızlığa uğramasına ve tercihine saygısızlık yapılmasına asla göz yummayacağız. İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik, olası haksız ve hukuka aykırı bir karara karşı tüm hukuki ve demokratik haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı ilan ediyoruz.

"Kararlıyız, inançlıyız, sabırlıyız, yılmayız!"

Hukuka aykırı bir karar verilmesi durumunda bu karar, Türkiye hukuk ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Geçmişteki siyasi davalarda haksız kararı verenler hatırlanmıyorken, hukuka ve demokrasiye aykırı olarak mahkum edilenlerin hiç unutulmadığını ve unutulmayacağını da net bir şekilde belirtmek isteriz. İstanbul'un ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için adalet, hukuk ve demokrasinin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Kararlıyız, inançlıyız, sabırlıyız, yılmayız! Bizler, halkın iradesine olan bağlılığımızla kararlıyız.

Yurdumuzun her köşesinin adalet, refah ve demokrasi özlemiyle yanıp tutuştuğunu bildiğimiz için inançlıyız. "Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine inandığımız ve onun gibi milletimizin gücüne güvendiğimiz için sabırlıyız. Hiçbir tehdit, hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bizi yıldıramaz, çünkü biz yılmayız! Türkiye'nin aydınlık geleceği için Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul CHP İlçe Başkanlarından İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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