(TBMM) - CHP Grup Sözcüsü Cevdet Akay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde, İller Bankası'nın Takasbank Para Piyasası'nda 5,4 milyar liralık alacağı ve 4,3 milyar liralık faiz geliri bulunduğunu belirterek, "Takasbank İller Bankasından gelen bu parayı nerede değerlendirmiş? Kimlere borç vermiş? Fon yolsuzluğunda ismi geçen kuruluşlara aktarılan paralar var mı? Eğer varsa bu paralarla yüksek fiyattan hisselerini, katılım paylarını çıkıp fahiş gelir elde edenler var mı" sorularını yöneltti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

Komisyon görüşmeleri öncesinde konuşan CHP Grup Sözcüsü Cevdet Akay, Bakanlığın 640 milyar liralık bütçesi bulunduğunu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de önemli mali hareketlilik yaşandığını ifade ederek, kamu kurumları ve bakanlıklarda gündeme gelen fonlarla ilgili iddialara dikkati çekti.

İller Bankası'nın Takasbank Para Piyasası alacaklar hesabında 31 Aralık 2025 itibarıyla bakiye bulunmadığını, 30 Eylül 2026 itibarıyla ise 5,4 milyar liralık alacak ve bu bakiyeyle ilgili 4,3 milyar liralık faiz geliri görüldüğünü kaydeden Akay, "Bu para İller Bankası tarafından Takasbank Para Piyasasına yatırılırken vadeli mi yatırılmış, mahiyeti nedir? Takasbank İller Bankasından gelen bu parayı nerede değerlendirmiş? Kimlere borç vermiş? Katılım bankalarına mı aktarmış? Yatırım bankalarına mı aktarmış? Fon yolsuzluğunda ismi geçen kuruluşlara aktarılan paralar var mı? Eğer varsa bu paralarla yüksek fiyattan hisselerini, katılım paylarını çıkıp fahiş gelir elde edenler var mı? Bunların hepsinin açıklığa kavuşturulması ve bize belirtilmesi gerekiyor" dedi.

"928 BİN HAZİNE TAŞINMAZI VE 270 MİLYON METREKARE ARSA SATIŞA ÇIKARILACAK"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bütçesinin geçen yıl 111 milyar lira, bu yıl ise 292 milyar lira olduğunu belirten Akay, Başkanlığın özel proje hesabındaki para hareketlerinin de açıklığa kavuşturulmasını istedi. Akay, bu hesapta depremle ilgili harcamalar için yoğun para giriş ve çıkışları olduğunu, ancak önemli miktarda atıl para bulunduğunu ifade ederek, "Bu özel proje hesabının atıl paraları nerede değerlendiriliyor? Bu yolsuzlukta adı geçen fonlarda paraları var mı? Hangi kamu bankalarında değerlendiriliyor? Bunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye konuştu.

2027 yılında 928 bin Hazine taşınmazı ile 270 milyon metrekare arsanın satışa çıkarılacağını dile getiren Akay, söz konusu satışların ülke ekonomisine katkısının açıklanmasını istedi. Akay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık birikimi, mirası babalar gibi satılıyor. Vatan toprağının her bir karış metresi satılıyor. Peki, satılıyor da ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağlanıyor? Hangi katma değerler yaratıyor? Konut fiyatları mı düşüyor? Bu para emeklilere mi veriliyor? İklim değişikliği ile ilgili bir önlem mi alınıyor? Hangi katma değerler yaratılıyor" sorularını yöneltti.

ARI: "TOKİ ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA BELEDİYELERİN PAYI VERİLMİYOR"

YENİ Parti Grup Sözcüsü Cavit Arı ise Milli Emlak ve TOKİ tarafından Emlak Müzayede sayfası üzerinden ülkenin değerli arazilerinin satışa çıkarıldığını aktararak, bu satışlara karşı olduklarını söyledi. Milli Emlak ve TOKİ'nin Emlak Müzayede sayfasında her gün ülkenin değerli toprak ve arazilerinin satışa çıkarıldığını belirten Arı, geçmiş yıllarda 5 bin 546 taşınmazın satıldığını, geçen yıl bu sayının daha yüksek olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

Bir taşınmazın değerinin, yerel yönetimlerin sağladığı hizmetlerle arttığını ifade eden Arı, belediyelerin yol, asfalt, su ve altyapı hizmetleriyle taşınmazlara değer kazandırdığını söyledi. Milli Emlak üzerinden yapılan satışlarda büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yüzde 30 ve yüzde 20 gibi yasal payları bulunduğunu dile getiren Arı, "Bir taşınmaz satıldığında o taşınmazın bedelinden büyükşehir belediyesine ve ilçe belediyesine pay verilmesi gerekiyor. TOKİ üzerinden satılarak hiç de yerel yönetimler, yani belediyenin payı bu şekilde verilmeden belediyeler ekarte edilerek sadece bütün gelir TOKİ'ye verilmiş oluyor. Böyle de bir kurnazlık var. Buradaki satılmak zorunda eğer kalınmışsa bir taşınmazdan yerel yönetimlerin payı verilmelidir dedik. Eğer bir taşınmaz satılmışsa da oradan, oradan yerel yönetimlerin payının da verilmesi gerekir. Kanunları arkadan dolanmaya da gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.