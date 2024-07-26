CHP'li Baran Bozoğlu: Elektrik Piyasası Yönetmeliği ile Türkiye'nin iklim politikası çökmüştür

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(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle doğal gaz santralleri ve kömürlü termik santrallere yeni teşvikler getirildiğini kaydetti. Bozoğlu, "Bu uygulamayla birlikte, Türkiye'nin iklim krizine karşı açıklamış olduğu strateji eylem planlarından ve Cumhurbaşkanı'nın '2053 karbon nötr' hedefinden uzaklaşıldı. Yapılan bu düzenleme ile fosil, kömür desteklenmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik verilmemiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin iklim politikası bu manada çökmüştür" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Bozoğlu, 'Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Bozoğlu, vatandaştan alınan vergilerin fosil yakıtlı üretim yapan doğal gaz çevrim santrallerine ve yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine aktarıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile beraber fosil yakıtlı elektrik üretim santrallerine büyük bir teşviği de ortaya koymuş oldu. Bu santraller; doğamızı, yaşamımızı, tehlikeye atan, havamızı kirleten, bugün Türkiye'de yaşanan birçok doğa olayının, afetin sebebi olan iklim krizini artıran, tetikleyen bu santrallere destek verildi. Bu yönetmelik değişikliği ile birlikte ne yazık ki vatandaşın cebinden çıkan, vergileriyle toplanan TEİAŞ'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu zamlar sonrasında oluşturulan bütçenin, yani 8 milyar TL'ye yakın paranın bu kirli santrallere aktarılacağını vurguladı.

"Vatandaşın cebinden toplanan paralar, yandaşlara aktarıldı"

Aslında bir yandan havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleten, iklim krizine sebep olan bu santralleri bir taraftan güçlendirirken, onlara ekonomik destek sağlarken, öbür tarafta da vatandaşın cebinden toplanan paraların, vergilerin belirli şirketlere, yandaşlara aktarıldığını da görüyoruz. Bu yapılan uygulamayla birlikte, Türkiye'nin iklim krizine karşı açıklamış olduğu strateji eylem planları ve Cumhurbaşkanı'nın '2053 karbon nötr' hedefinden de uzaklaşıldığını görüyoruz. Yapılan bu düzenleme ile fosil, kömür desteklenmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik verilmemiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin iklim politikası bu manada çökmüştür.

"Çevre ve iklim politikalarında görüntü var, ses yok"

Strateji eylem planlarında ifade edilen onlarca toplantıyla, milyarlarca lira para harcanarak oluşturulmuş komisyonlarda oluşturulan 'Strateji Eylem Planı'nda Türkiye'nin '2053 karbon nötr' hedefini açıklanmıştı. Bunun da aslında bu verilen teşviklerle tam tersi bir uygulama yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla AK Parti iktidarında açık bir şekilde tıpkı diğer politikalarda olduğu gibi çevre ve iklim politikalarında da görüntü var, ses yok.

"Fosilden bir an önce çıkmamız gerekiyor"

Fosilden bir an önce çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına teşvik ayırması gerekiyor. Vatandaştan toplanan vergilerin, sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın güvence altına alınması için kullanılması gerekiyor. Ancak elektriğe zam yapmadığını iddia eden siyasi iktidar, bunu baskılayarak bizim vergilerimizle toplanan paraları fosil yakıtlı üretim yapan doğal gaz çevrim santrallerine ve yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine aktarma kararı aldı. Bu santrallerinin büyük çoğunluğunun özelleştirme sürecinde yandaş firmalara verildiğini çok iyi biliyoruz. Çevre izni olmadan çalıştırıldıklarını çok iyi biliyoruz. Çevre iznine uygun hareket etmedikleri halde cezai işlem uygulanmadığını da çok iyi biliyoruz.

"Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok"

Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı yok. Çocuklarımızın, geleceğimizin güvence atına alınması için, sağlıklı çevrede yaşamamız için, havamızın ve suyumuzun kirlenmemesi için, ikli krizinden etkilenmememiz için artık fosil yakıtlardan çıkmamız, elektrik üretimlerimizde mutlaka yenilenebilir, temiz enerji üretimlerine odaklanmamız gerekiyor."