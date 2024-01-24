CHP\'li Baran Bozoğlu: Kanal İstanbul, İstanbul için büyük bir felaket olur

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Bütün bilimsel çalışmalar Kanal İstanbul'un İstanbul başta olmak üzere ülkemiz için büyük bir felaket olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Kanal İstanbul mu, yaşanabilir bir İstanbul mu sorusunun cevabını ararken Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a sahip çıktığını ve Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı güçlü bir şekilde direnç gösterdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Kanal İstanbul ve rantın hayalini kuran eski atanmış bir bakanın İstanbul'u yönetmesi bir felaket olacaktır. Kanal İstanbul'a karşı hepimizin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında ve yaşanabilir bir İstanbul için çaba harcaması gerekir" dedi.

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesi hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Bozoğlu, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul hayali kuran atanmış eski bir bakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda Kanal İstanbul projesini hayata geçireceği ve İstanbul'u büyük bir riskle karşı karşıya bırakacağı su götürmez bir gerçektir. İstanbul'un geleceğini savunmak için, İstanbul'un havasının temiz, insanlarının refah içinde yaşaması için, sağlıklı suya ulaşabilmeleri için, güçlü bir ekonomi için Kanal İstanbul'un yapılmaması gerekir.

"İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL'A SAHİP ÇIKTIĞINI VE KANAL İSTANBUL'UN YAPILMASINA KARŞI DİRENÇ GÖSTERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Bütün bilimsel çalışmalar Kanal İstanbul'un İstanbul başta olmak üzere Trakya ve ülkemiz için büyük bir felaket olduğunu göstermektedir. Rant hayalleri kuran, arsa pazarlıkları yapan bir anlayışın İstanbul'un başına gelmesi durumunda büyük bir felaketi yaşama riskimiz bulunmaktadır. Bu nedenle Kanal İstanbul mu yoksa yaşanabilir bir İstanbul mu sorusunun cevabını ararken Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a sahip çıktığını ve Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı güçlü bir şekilde direnç gösterdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Kanal İstanbul ve rantın hayalini kuran eski atanmış bir bakanın İstanbul'u yönetmesi büyük bir felaket olacaktır. Kanal İstanbul'a karşı hepimizin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında ve yaşanabilir bir İstanbul için çaba harcaması gerekir."