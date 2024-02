CHP\'li Başarır: Hatay\'da 2-3 gün içinde anket yapılıp karar verilecek

Güncel

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü Hatay'da yerel seçimler için CHP'nin tekrar Lütfü Savaş'ı aday göstermesi kentte tepkileri artırırken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,"Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" dedi.

"BİZ HATAY HALKINDAN BÜYÜK DEĞİLİZ"

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar ile ilgili, "Hatay halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği her tepki, başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa, partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri, bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir" ifadelerini kullandı.

'"ADAY YAPILDIKTAN SONRA TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ"

Yerel seçimlerle ilgili Türkiye'nin her yerinde anketler yaptırarak tüm adayları değerlendirdiklerini söyleyen Başarır, "Lütfü Bey'le ilgili toplumun bir kısmı, 'Burada bir sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık. Bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar biraz daha büyüdü. Aday yapıldığıyla bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Dediğim gibi buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir; ama buna karar verecek kurum CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'dir" dedi.