CHP\'li Belediye Başkanları Beşiktaş\'ta... İmamoğlu: "şu An Yaşadıklarımız Milletin Meselesidir. Bugün Sana, Yarın Bana. Bu İşin Sonu Yok"

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "İnsanlarımızın milletin seçtiği belediye başkanlarını görevden alarak siyaset yasağı getirmeye çalışan ve o anlayış aslında millete boyun eğdirme çabasıdır. Bu millet boyun eğer mi? Bu millet zulme karşı boyun eğdi mi hiç? Eğmez Onun için başaramayacak. Hep birlikte direneceğiz. Milletin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Hukuk ve demokrasi dışına çıkmış bir iktidar şu yada bu kesimin de meselesi değildir buradan tekrar duyuruyorum. Bugün olan biten sadece CHP'nin meselesi değildir. Şu an yaşadıklarımız milletin meselesidir. Bugün sana yarın bana. Bu işin sonu yok" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için belediye önündeki halk buluşmasına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta olmak üzere çok sayıda CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanının yanı sıra, MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri de mitinge katıldı. Beşiktaş Belediye binası önüne yapılan çağrının ardından, farklı il ve ilçelerden parti örgütleriyle birlikte vatandaşlar belediye önünde toplandı. İmamoğlu, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında bugün sizlerle buluşmamızın bu kalabalığın gözleirndeki bakışların neler ifade ettiğini anlatmak heralde işin özeti olacaktır. Elbette biliyorum ki her birimiz aslında kızgınsınız. Kızgınsınız ama bir o kadar da üzgünsünüz. Çünkü bizim milletimize bu kadim şehir İstanbul'da, İstanbul'un tam da göbeğinde merkezinde haksızlıkla hukuksuzlukla birlikte Belediye Başkanı kardeşimiz Rıza Akpolat'a yapılan ve yürütülen işlemin utancını da yaşıyorsunuz. Utanıyorum. Neden utanıyorum biliyor musunuz? 'Bu işi yapanlar utansın' diyeceksiniz ama ben söyleyeyim onlar utanmaz. Bu işi yapanlar utanmaz. Biz utanıyoruz çünkü bu memlekete bu millete bu güzel insanlara bu yakışmaz. Bu cennet vatanın insanları bir ve birlikte olmanın tadını çıkarmak istiyor. Bir ve birlikte olmanın verdiği güçle milletçe dünyanın en güzel yerinde olmak isteyen bir insana sahibiz biz. Neyle uğraşıyoruz? Yargının adaletin uygulamalarının yerle bir olduğu dönem.

"Bunlar oy versinler diye bir böyle bir böyle"

Düşünsenize kafasına estiği gibi hareket eden bir avuç yargı mensubu güdümlü talimatla tabiri caizse otoriter aklın ve anlayışın maşası gibi hareket etme bilinciyle siyasi müsteşarlık yaparak hem de şehvetle yaparak milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Tam da yapılan bu siyasi operasyonlar ortaya koyan bu siyaset eliyle yargıyı dizayn etme çabaları aslında hukuk ve demokrasiyi kabul etmeyen iktidarın bu ülkeyi muhalefetsiz bir hale getirme çabasıdır. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Aynı 2019 yılında İstanbul'daki seçimi kazandığımız milletin kazandığı 13 bin oyla kazandığımız seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi? Sakın hatırlatmayı unutmayın herkese. Kimseye unutturmayın. Onlar unutalım istiyorlar. Hayır unutturmayacağız. Niye biliyor musunuz? 13 bin 600 oyla kazandığımız seçimi şu cümlelerle reddetti Sayın Cumhurbaşkanı; 'Sen 13 bin oyla İstanbbul'u kazanacağını mı zannediyorsun' dedi. Halbuki seçim bir oyla bile kazanılır. 13 bin oy sana yeteceğini mi zannediyorsun diyene bu millet 806 bin kez tokat attı. Dersini almadılar sadece beş yıl sonra tam bir milyon kez tokat attı. Bu demokrasi tokadı hala yetmedi. Hala milletle uğraşıyorlar. Milletin iradesiyle uğraşıyorlar. 31 Mart'ta seçimi kazanan CHP'nin birinci parti olmasını kendine yediremeyenler aynı zamanda bir de İstanbul'a düşkünlükleri var. Öyle sevgi, sevda, aşk hikaye. Öyle bir şey yok. Tek dertleri var. Bakın seçimde ağızlarında kanal diye bir şey alabildiler mi? Niye alamadılar? Çünkü millet duyarsa oy vermez diye. Bunlar oy versinler diye bir böyle bir böyle.

"Onun önündeki tek engel CHP'yi umut olarak gören milyonlardır"

Milleti aldatmak, bir oy için her yol mübahtır diyen anlayışı temsil eden bir duruşa sahipler. Ben buradan sesleniyorum; CHP birinci partidir ama CHP'yi birinci parti yapan milletin sağduyusudur, ferasetidir. Dolayısyla CHP değil buradan bu akla sesleniyorum; bu milletin birinci parti olmasıdır. Bundan sorna hep birinci olacak. Bakın bugünkü iktidarın ve Sayın Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili tek engeli vardır. Anayasayı bunların nasıl dinlemediğini yeri geldiğinde biliyoruz. Biliyor ki onun önündeki tek engel CHP'yi umut olarak gören milyonlardır. Bunu biliyor. Onun için kancayı CHP'nin insanlarına atıyor. İnsanlarımızın milletin seçtiği belediye başkanlarını görevden alarak siyaset yasağı getirmeye çalışan ve o anlayış aslında millete boyun eğdirme çabasıdır. Bu millet boyun eğer mi? Bu millet zulme karşı boyun eğdi mi hiç? Eğmez Onun için başaramayacak. Hep birlikte direneceğiz. Milletin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Hukuk ve demokrasi dışına çıkmış bir iktidar şu yada bu kesimin de meselesi değildir buradan tekrar duyuruyorum. Bugün olan biten sadece CHP'nin meselesi değildir. Şu an yaşadıklarımız milletin meselesidir. Bugün sana yarın bana. Bu işin sonu yok."

(SÜRECEK)