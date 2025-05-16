CHP'li Belediye Başkanlarından Amasya'da Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanlarından Amasya'da Demokrasi Vurgusu

CHP'li il belediye başkanları Amasya'da gerçekleştirdikleri toplantıda, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma çağrısında bulunarak Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını talep ettiler.

16.05.2025 20:09  Güncelleme: 23:45
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(AMASYA) - CHP'li il belediye başkanları, 14-15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin ev sahipliğinde Amasya'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiride, demokrasiye, halk iradesine ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

CHP'li başkanlar, "Darbeye, Kayyuma, Hukuksuzluğa Karşı Tek Yüreğiz" başlığıyla duyurulan bildiride, halkın sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeye yönelen müdahalelere karşı güçlü bir duruş sergilemenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partili İl Belediye Başkanları olarak; ortak değerlerimiz, demokrasi anlayışımız ve halk iradesine duyduğumuz derin saygı çerçevesinde, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli mücadelenin simge şehirlerinden biri olan Amasya'da bir araya geldik. Dayanışmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan bu buluşmada, ülkemizin içinde bulunduğu kritik sürece dair ortak bir tavır almayı tarihi bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan yerel yönetimleri yönetme yetkisini halkın sandıktan çıkan demokratik iradesi ile kazanmış olan yöneticilerin, halk iradesine yönelen her türlü müdahaleye karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının tutuklanması, yalnızca belediye başkanlarımızın şahıslarına yönelik bir hukuksuzluk değil; aynı zamanda hukuka ve demokrasiye doğrudan yönelmiş ciddi bir tehdit, halkın demokratik iradesini hedef alan bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimine karşı milletimizle birlikte yürüttüğümüz mücadele, ülkemizde adaletin ve demokratik kurumların geleceği açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır.

Böylesi kritik bir dönemde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kaleme alınan ve bağımsızlık ile ulusal egemenlik mücadelemizin ilk belgesi olan Amasya Tamimi'ni hatırlatmak hepimiz için tarihi bir görevdir. Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü, sadece bir dönemin değil, her çağın en güçlü milli direniş çağrısıdır. Bugün, bu çağrının gereğini yerine getirme sırası bizdedir.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, milletin egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Cumhuriyet değerleri ülkemizde adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin en büyük teminatıdır. Bu değerlere sırt çevrilmesi, yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine de ihanettir.

Bu bağlamda;

Tüm yurttaşlarımızı demokrasiye, adalete ve halk iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tüm demokratik kurumları, yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya çağırıyoruz.

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu diğer belediye başkanlarımızın derhal serbest bırakılmasını; hukuki sürecin şeffaf, adil ve evrensel hukuk ilkelerine uygun şekilde yürütülmesini ve kayyum uygulamalarına ivedilikle son verilmesini talep ediyoruz.

Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, yalnızca geçmişin değil, onurlu bir geleceğin de teminatıdır. Tarih, halkın sesini bastırmaya çalışanları değil; adalet ve demokrasiyi savunanları yazacaktır.

Cumhuriyet Halk Partili İl Belediye Başkanları olarak; halk iradesine, demokrasiye, adalete, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, Güncel, Amasya, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanlarından Amasya'da Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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