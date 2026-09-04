CHP\'li Boyraz: Yüreğir\'in iradesine sahip çıkacağız, 4 Eylül\'de meydana çağrı yaptı

(ADANA) - CHP'nin Yüreğir Başkan Vekili adayı Cafer Boyraz, mahkeme kararıyla Yüreğir Başkan Vekilliği'nin AK Parti'ye geçmesine tepki gösterdi. Boyraz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Yüreğir'in iradesine hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Cafer Boyraz 21 oy,, AK Parti'nin adayı Tarık Özünal 15 oy aldı. Özünal, seçimin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle süreci yargıya taşıdı.

Yenilenen seçimde üçüncü turunda Tarık Özünal 19 oy, Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Boyraz 19 oy, Özünal 17 oy aldı. Böylece Cafer Boyraz, ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

AK Parti, tekrarlanan seçimin sonucuna da itiraz ederek konuyu yeniden mahkemeye taşıdı. Adana 2. İdare Mahkemesi, verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevinin AK Parti'nin adayı Tarık Özünal'a geçmesine karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Boyraz, şunları kaydetti:

"Bugün, seçilmiş meclis iradesini tartışmalı hale getiren ve Yüreğir halkının iradesine müdahale niteliği taşıyan bir kararla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmiyoruz. Bu karar hukuka aykırıdır. Tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz.

Bu süreçte yalnızca itirazlarımızı yapmakla kalmayacak, kararın hukuki dayanakları ve yargılama süreciyle ilgili gerekli gördüğümüz tüm başvuruları da gerçekleştireceğiz. Kararı veren hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurarak inceleme ve değerlendirme talep edeceğiz.

"YÜREĞİR BELEDİYESİ SİYASİ HESAPLARIN YAPILACAĞI YER DEĞİL"

Kimse şunu unutmasın: Yüreğir Belediyesi, siyasi hesapların yapılacağı bir masa değildir. Yüreğir halkının iradesi, siyasi mühendislik hesaplarının malzemesi değildir. Sandıkta ve mecliste ortaya konulamayan bir siyasi sonuç, farklı yollarla elde edilmeye çalışılıyorsa buna sessiz kalmayacağız. Bizim mücadelemiz bir koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz, seçilmiş Yüreğir Belediye Meclisi'nin iradesini savunma mücadelesidir. Salt çoğunluk tartışmalarına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararlarını ve emsal Danıştay içtihatlarını hukuk önünde ortaya koyacağız. İtirazlarımızı yapacağız. HSK nezdinde gerekli başvurularımızı gerçekleştireceğiz.

Ne gerekiyorsa hukuk içerisinde yapacağız. Nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Hiç kimse Yüreğir'i kendi siyasi hesaplarının deneme tahtası olarak göremez. Hiç kimse seçilmişlerin iradesini yok sayarak Yüreğir'in geleceğine yön vermeye kalkmasın.

Buradan açıkça söylüyorum: Yüreğir'in iradesine dokunulmasına izin vermeyeceğiz.

"BU MÜCADELE, YÜREĞİR HALKININ MÜCADELESİDİR"

Yüreğir'in iradesini masa başında değiştirmeye çalışanlara boyun eğmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Çünkü biz bir makamı değil, hukuku, demokrasiyi ve Yüreğir Belediye Meclisi'nin iradesini savunuyoruz. Yüreğir halkının iradesi nettir. Meclisin iradesi nettir. Bizim duruşumuz da nettir. Yüreğir'in iradesi teslim alınamaz! Bu mücadele yalnızca bizim değil, Yüreğir halkının mücadelesidir.

Halkın iradesine, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Yüreğir Belediyesi önünde buluşmaya çağırıyorum. Gelin, Yüreğir'in iradesine hep birlikte sahip çıkalım. Yüreğir susmayacak, geri adım atmayacak! Halkın iradesi kazanacak! Tüm hemşehrilerimizi bu buluşmaya davet ediyorum."