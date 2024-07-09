CHP'li Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emekli maaşlarını asgari ücrete çekin

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bir an evvel emekli maaşlarını, asgari ücret seviyesine çekin. Açlık sınırının 19 bin lira olduğu ülkede asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekir" çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; TBMM Genel Kurulu'nda AKP'ye asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden yüklendi. Emir; "TÜİK, saraydan aldığı talimatla rakamları makyajlıyor, kiranın 5 bin 800 lira, yumurtanın 2,2 lira, yurdun 457 lira, zeytinyağının 113 lira olduğu bir Türkiye'yi nasıl bulmuşlar merak ediyoruz" dedi.

Enflasyonun yüzde 100'ü geçtiği, ancak hala yüzde 70 olarak açıklandığına işaret eden CHP'li Emir, şunları dile getirdi:

"TÜİK diye söyledikleri ama bizim 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu' olarak anladığımız TÜİK açıkladığı rakamlarla halkımızı şok etmeye devam ediyor. Biz de dün şok fiyatlarla uyandık, gerçekten de kiranın 5 bin 800 lira olduğu, yumurtanın 2,2 lira olduğu, yurdun 457 lira olduğu, zeytinyağının 113 lira olduğu bir Türkiye'yi nasıl bulmuşlar merak ediyoruz. TÜİK aslında çok uzunca bir zamandır sarayın talebi doğrultusunda rakamları makyajlıyor, rakamları baskılıyor ve rakamları baskıladığı, sansürlediği ortaya çıkınca da kaynağını söylememeye başladı; enflasyon sepetinde neleri hangi oranda aldığını söylememeye başladı. Bir defa bir kamu kurumunun böylesine bir düzenlemeye gitmesi asla kabul edilemez hem ciddiyetini hem saygınlığını zedeleyen bir durum. 2022'den sonra da özellikle bu rakamlarla iyice oynamaya başladı. Çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki enflasyon yüzde 100'leri geçmiş ama hala yüzde 70'lerde bir enflasyon açıklıyorlar. Peki, bunu niye yapıyorlar? Çünkü emeklilerin ve memurların maaş artışını enflasyon oranına göre hesaplayacaklar. Bu seferki emeklilere ve memurlara verecekleri zam artırım oranı da maaş artırım oranı da maalesef yüzde 24'lerde kaldı. Yüzde 24'lerle emeklilere zam yaptıklarında ortalama emekli maaşı 14 bin liralara gelecek ama özellikle kök maaşı 8 bin lira olan 2 milyonun üzerindeki emeklilerimiz bakımından hiçbir şey değişmeyecek. Onlar zaten 10 bin lira alıyorlardı, kök maaşları 8 bin lira, yüzde 24 zam yaptıklarında bu emeklilerimiz maalesef bir kuruş bile zam alamayacaklar. "Alsalar ne olacak?" diyeceksiniz çünkü emeklilerimizin çoğu 10 bin lira düzeyinde maaş alıyorlar ve arttığı zaman da 12 bin lira olacak. Efendim, şimdi haberler çıkıyor, çalışma yapıyorlarmış, kök maaşa seyyanen zam yapacaklarmış. Yapsınlar elbette, elbette ki 8 bin lira kök maaş olmaz, elbette ki 2 milyon emeklimizin hiç zam almaması düşünülemez ama emeklilerimizin ortalama 12 bin lira maaş aldığı bir Türkiye'de kimsenin yaşayamayacağını, evine ekmek götüremeyeceğini, kirasını ödeyemeyeceğini, elektriğini, suyunu ödeyemeyeceğini herkesin bilmesi lazım."

"Elektriğe zam her şeye zam demek"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yalnızca bir gün içinde elektrik tarifelerine yüzde 38 oranında zam yapıldığını anımsattı. Emir, şunları dile getirdi:

"Elektriğe zam yapmak demek iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Buradan Mehmet Şimşek'e ve onu atayan mürekkebin, kalemin ucundaki kişi Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına Sesleniyoruz: Bir an evvel emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine çekin -daha önce olduğu gibi- ve asgari ücreti de en az 25 bin lira yapın çünkü bunun altındaki rakamlar açlık sınırının çok çok altındadır, şu anda açlık sınırının 19 bin lira düzeyinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücretliye, emekliye daha fazla eziyet etmenin hiç kimseye yararı yoktur. Peki, "Emekliden, asgari ücretliden esirgenen paralar kimlere harcanıyor?" derseniz, orada da tam bir facia yaşanıyor gerçekten. Bize dönüyorlar, asgari ücretliye dönüyorlar: "Sen aslında yeteri kadar maaş alıyorsun, sana biz zam yaparsak enflasyonu azdırırız." diyorlar ama aslında enflasyonun kaynağı olarak aramaları gereken yer özellikle yağlı ballı ihalelerdir, zengin ettikleri yandaşlardır ve özellikle de vergi borcunu sildikleri şirketlerdir. Özellikle birilerini zengin ediyorlar ve bu zengin etmeden de asla utanmıyorlar, son derece vahim bir durum."