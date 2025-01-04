CHP'li Emir, Gezi Davası Hükümlüleri ile Cezaevinde Görüştü - Son Dakika
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CHP'li Emir, Gezi Davası Hükümlüleri ile Cezaevinde Görüştü

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi Davası hükümlüleri Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Osman Kavala ile bir araya geldi. Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tutuklamaların hukuki dayanağının olmadığını ve demokratikleşme beklentilerini dile getirdi.

04.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:39
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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi Davası hükümlüleri Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Osman Kavala ile görüştü. Emir," Türkiye'de demokratikleşmenin olmasını, hukuk devletinin az da olsa böylesine kırık dökük olmayıp bir ölçüde düzeltilmesini bekliyorlar ve bir an evvel adalete, özgürlüklerine kavuşmayı bekliyorlar. Bir umutla Türkiye'yi yakından takip ediyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi Davası hükümlüleri Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Osman Kavala'yı ziyaret etti. Görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Emir, şöyle konuştu:

"Ahmet Özer, 67 gündür tutuklu, hala iddianame yazılmış değil ve iddianameyi bekliyor. Kendisine savcılıkta ve hakimlikte sorulan sorulardan anlıyoruz ki ve dosyanın içine baktığımızda görüyoruz ki içerisinde hiçbir delil yok. Bırakın tutukluluğu, dava açmak için bile yetecek deliller yokken 10 yıl önceki görüşmeler veya sonradan uydurulan gizli tanık üzerinden bir dosya oluşturulmaya çalışılıyor. Suçlar icat edilmeye çalışılıyor ama gerçekte hedeflenenin Ahmet Özer'i bir şekilde tutuklayıp Esenyurt'un rantına çökmek olduğunu biliyoruz. Seçilmiş, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birinin belediye başkanı ve önemli hizmetler yaptı, herkesin oyunu aldı. Asıl cezalandırılmak istenen oradaki barış ve kardeşlik ortamı. Orada bir düşman hukuk uygulanmaya çalışıldı. Olmayan deliller, gizli tanıklar uyduruluyor. Soruşturmanın gizliliği söz konusuyken kendi avukatlarına verilmeyen bilgiler yandaş medya tarafından sızdırılıyor.

"Atalay'ın burada tutulması milli iradeye saygısızlık ve sivil darbe girişimidir"

Tayfun Kahraman, hiçbir suça bulaşmamış; Gezi olaylarında barış olsun, ağaçlar kesilmesin diye ve özellikle gösteriler amacına ulaşsın diye mücadele etmiş birisi ve 33 aydır tutuklu. O da AYM önündeki kendisiyle ilgili hak ihlali kararının bir an evvle sonuçlandırılmasını ve olması gerektiği gibi özgürlüğüne kavuşmayı talep ediyor.

Osman Kavala'nın 3 kez iddianamesi değişmiş, 3 ayrı suç uydurulmuş ve her defasında tutukluluğu uzatılmış, şu anda da mahkum edilmiş biri. Hakkında verilmiş AİHM kararları var. Bu kararlar, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu davayı siyasi nedenlerle yürüttüğüne dönük son derece ağır bir karar. Buna rağmen yine AYM atılması gereken adımları atmadığı için kendisi hala hükümlü durumunda.

Can Atalay, seçildiği sırada temiz kağıdı almış, hakkında verilmiş bir kesin hüküm söz konusu değil ama kendisi hakkındaki davanın durup bir an evvel milletvekilliği görevine başlaması gerekirken milletvekilliğine başlatılmadığı gibi AYM'nin 3 kez verdiği ihlal kararı da göz ardı edildi. AYM'ye göre Can Atalay milletvekilidir ve hakkında milletvekilliğinin düşürülmesine dair verilen karar hükümsüzdür, hukuksuzdur. Dolayısıyla şu anda Can Atalay, milletvekili sıfatıyla cezaevinde tutulmaktadır. Meclis'in bir üyesi fiilen cezaevinde tutulduğu için de görevini yapamaz halde. Atalay'ın burada tutulması milli iradeye saygısızlık ve sivil darbe girişimidir.

Türkiye'de demokratikleşmenin olmasını, hukuk devletinin az da olsa böylesine kırık dökük olmayıp bir ölçüde düzeltilmesini bekliyorlar ve bir an evvel adalete, özgürlüklerine kavuşmayı bekliyorlar. Bir umutla Türkiye'yi yakından takip ediyorlar."

Kaynak: ANKA

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