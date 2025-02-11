CHP'li Gül Çiftci'den Gözaltılara Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Çiftçi, "Adliye koridorlarında mühendisliğe girişenler milyonların gerçek gündemini gizleyemez. Yönetilemeyen ülkemizin en acil gündemi erken seçim ve ilk çözmesi gereken sorunu da yoksulluk ve ekonomidir. İktidar baskı ve zorbalıkta CHP'yi sindireceğini sanıyorsa yanılıyor" dedi.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"İktidar baskı ve zorbalıkta CHP'yi sindireceğini sanıyorsa yanılıyor"

Gözaltılara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyelerimiz hakkında başlatılan soruşturma her güne yeni bir hukuksuzlukla uyandığımız bugünlerin ruhunu ve siyasi operasyonların amacını bir kez daha ortaya koyuyor. Adliye koridorlarında mühendisliğe girişenler milyonların gerçek gündemini gizleyemez. Yönetilemeyen ülkemizin en acil gündemi erken seçim ve ilk çözmesi gereken sorunu da yoksulluk ve ekonomidir. İktidar baskı ve zorbalıkta CHP'yi sindireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mücadeleyi ve toplumsal muhalefeti büyütmeye devam edecek, kurdukları karanlık düzeni yerle bir edeceğiz."