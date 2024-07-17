CHP'li Günaydın ve AKP'li Güneş Arasında Liyakat Tartışması - Son Dakika
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CHP'li Günaydın ve AKP'li Güneş Arasında Liyakat Tartışması

CHP\'li Günaydın ve AKP\'li Güneş Arasında Liyakat Tartışması

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında atamalarda liyakat tartışması yaşandı. Günaydın, Güneş'e, 'Uşak'taki İl Sağlık Müdürlüğü'yle ilgili atamaların tamamının doğrudan arkadaşın kontrolü altında yapıldığını da biliyoruz' dedi.

17.07.2024 21:16  Güncelleme: 21:36
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(TBMM) - TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında atamalarda liyakat tartışması yaşandı. Günaydın, Güneş'e, "Uşak'taki İl Sağlık Müdürlüğü'yle ilgili atamaların tamamının doğrudan arkadaşın kontrolü altında yapıldığını da biliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan atamaların AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in kontrolünde olduğunu iddia etti. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak liyakatlı atamalar için mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Günaydın'ın konuşması şöyle:

"Arkadaşın (İsmail Güneş) doktor olduğunu biliyoruz. Uşak'taki İl Sağlık Müdürlüğü'yle ilgili atamaların tamamının doğrudan arkadaşın kontrolü altında yapıldığını da biliyoruz. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla aynı soyadına sahip 9 eş -karı-koca- orada çalışıyor, sen yapmadıysan kim yaptı? 2 kardeş orada çalışıyor, sen yapmadıysan kim yaptı? Bir anne-kız orada çalışıyor, sen yapmadıysan anne-kızı kim oraya soktu? Bir amca-yeğen orada görev yapıyor, kim bunları oraya soktu? Bir eve taş atmadan evvel kendi evinizin camdan olduğuna bir dönüp bakacaksınız.

"Mülakatı ortadan kaldıralım ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na göre adam alalım"

Kaldı ki dün burada bir araştırma önergesi verdik; bu, Türkiye'nin kanayan yarasıdır, milletvekilleri böyle işlerle muhatap olmasınlar, bu işleri beceremesinler. Ne yapalım o zaman? O zaman gelin, mülakatı ortadan kaldıralım. Eski doktor, eski başhekim, bilmem ne sağlık müdürlüğünün atamalarında yetki sahibi olmasın; adı ister AKP vekili olsun ister CHP vekili olsun. Ne yapalım? Tümüyle mülakatı ortadan kaldıralım ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na göre adam alalım, dolayısıyla hiç kimse etki edemesin. Neden 'hayır' dedin kardeşim, neden hayır dedin? Bu kadar basitti bak. Uşak'taki bütün sorunları çözecektik, Türkiye'deki bütün sorunları çözecektik. Neden 'evet' diyemiyorsunuz, sorunu ortadan kaldırmaya niye yoksunuz? Çünkü bu sorundan besleniyorsunuz. Üstelik de burada, geleceksin, propaganda yapacaksın, biz de sana müsaade edeceğiz, öyle mi? O işler geçti kardeşim, o işler geçti, bunu iyi bilin."

"İddiasını ispatlamayan müfteridir"

Güneş de atamalara müdahalesi olduğu ispatlandığı takdirde gereğini yapacağını söyledi. Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkanım, bir kere sağlık müdürlüğünde 300 kişi civarında çalışan var; bunların hepsi ya KPSS'yle gelmiştir veya diyelim ki noter huzurunda kurayla gelmiştir. Bunların içinde geçici görevlendirmeler vardır. Yirmi yılda oraya aşağı yukarı 4-5 tane sağlık müdürü gelmiştir; bunların yaptığı işlemlerdir. Bunlardan bir tanesinde dahi benim dahlim olduğunu ispatlayın, ben ne gerekirse yaparım, tamam mı, bak, ne gerekirse yaparım.Diğer taraftan şunu söylediniz… Benim ne bir akrabam, birinci, ikinci, üçüncü dereceden hiçbirisi yönetici de değildir, sağlık müdürlüğünde de çalışmamaktadır. Uşak Milletvekili Ali Bey bunu iddia ediyor. Diyorum ki ben: İddiasını ispatlamayan müfteridir kardeşim, böyle bir şey olamaz. Yirmi yıl boyunca burada insanlar diyelim ki noter huzurunda çekilen kurayla çıkarsa veya diyelim ki kamu personeli olursa çalışmayacak mı? Belediyelerde kaç kişi çalışıyor sizde? Buna da bir bakın. Böyle bir şey mi olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Günaydın ve AKP'li Güneş Arasında Liyakat Tartışması - Son Dakika

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