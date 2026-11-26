Haber: Buse ÖZBEY

(TBMM) – CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, 2002-2025 yılları arasında Bakanlığa yapılan yaklaşık 88 bin 400 ÇED başvurusunun yüzde 99'unun olumlu veya "ÇED gerekli değildir" kararıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu sonuçlar Bakanlığın denetiminden çok sanki onay makamını hatırlatıyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Munzur Vadisi'nin 1. derece doğal sit alanı statüsüne alınması ve sınırlarının genişletilmesi ile Elazığ'da deprem sonrasında yürütülen konut çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Munzur Vadisi'nin Alevi toplumu açısından taşıdığı değere dikkati çeken Erol, Tunceli'nin doğası, endemik bitkileri ve inanç merkezleriyle korunması gerektiğini belirtti. Bölgenin maden yatırımları için planlanacak bir alan olmadığını ifade eden Erol, 2020 Elazığ depremi sonrasında yürütülen çalışmalara da değindi. Bakan Kurum'un sahadaki çalışmalarına işaret eden Erol, Elazığ'da yapılan konutların 2023 depremlerinde kentin daha dirençli olmasına katkı sağladığını söyledi. Erol, Tunceli'de yaklaşık 5 bin 263 konut yapıldığını, bunların bin 170'inin afet konutu olduğunu kaydetti.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31'e de değinen Erol, organizasyonun yalnızca yaşanan süreç üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. COP31'i hem iklim diplomasisi hem de stratejik diplomasi açısından önemine işaret eden Erol, şöyle konuştu:

"COP31 bir iklim diplomasisi, bütün devlet başkanları geldi ama aynı zamanda orada stratejik diplomasisi de yapıldı. Yalnızca iklim konuşulmadı. Bölgedeki savaşlar, riskler, tehditler, bunlar da konuşuldu. Bunlar da Türkiye adına son derece önemli gelişmeler. Sayın Bakanım, COP31 dönem başkanlığının Türkiye'de olması Türkiye için çok önemlidir. COP31 toplantısının eksiklikleri de görülebilir ama her şeye rağmen Türkiye'de yapılması çok önemlidir."

"RAKAMLARI DEĞİL, ZİHNİYET VE ANLAYIŞI KONUŞMAK GEREKİYOR"

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bakanlığın bütçesinden önce çevre politikalarının arkasındaki anlayışın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada aslında rakamları değil de zihniyet ve anlayışı konuşmak gerekiyor. Çünkü rakamları belirleyen arkasındaki anlayıştır. Masanızdaki suya bakarken, o suya yani temiz suya ulaşamayanları bir hatırlayın. Yemeğini ziyan ederken tarım topraklarına hasret kalan ülkeleri, o yoksunluğu bir düşünün. Her aldığınız nefeste doğanın, coğrafyanın bize armağan ettiği ormanlarımızı, meralarımızı ve özellikle ormana, denize, havaya hasret kalanları düşünün. Denizleri, gölleri, akarsularımızı, zengin su kaynaklarımızı ve onların yaşamımıza kattığı değerleri düşünün. Hatırlayalım ki size emanet edilen bu doğaya ve çocuklarımıza bırakacağımız mirasa zarar gelmesin.

Bir gün çocuklarımız bize şu soruyu soracak Sayın Bakan, 'Siz bu ülkenin ormanlarını, derelerini, suyunu, toprağını korumak için ne yaptınız?' O gün ne cevap vereceğiz ben de merak ediyorum. Onlara yanan ormanları mı anlatacağız? Kuruyan dereleri mi anlatacağız? Kirlenen Ergene'yi mi anlatacağız? Yoksa bir avuç rant uğruna yok edilen doğal güzellikleri mi anlatacağız? Çünkü doğa kendini gerçekten savunamaz, orman konuşamaz, dere hesap soramaz ama biz soracağız. Çünkü çevre meselesi bir yaşam meselesidir ve siyaset üstüdür.

"DENETİMDEN ÇOK ONAY MAKAMINI HATIRLATIYOR"

25 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidara şunu soruyorum Sayın Bakan, çevreyi korumakla mı görevlisiniz yoksa doğayı şirketlerden korumakla mı? Bunu neden soracağımı icraatlarınızdaki kararlardan anlayacaksınız.

Maden ruhsatlarından sanayi yatırımlarına kadar çevresel kaygılar neden sürekli ikinci plana itiliyor? 2002-2025 yılları arasında Bakanlığa yapılan yaklaşık 88 bin 400 başvurunun yüzde 99'u ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir diye onaylanırken, doğrudan ÇED olumsuz kararı verilen projelerin oranı ise binde birin altındadır. Bu sonuçlar Bakanlığın denetiminden çok sanki onay makamını hatırlatıyor. İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından kapasite artışına ÇED olumlu kararı veren Bakanlık olarak da sorunu çözemediniz."

Gündoğdu, mahkemelerin iptal ettiği ÇED kararlarının genelge üzerinden yeniden onaylanmasını da eleştirerek, bunun yargı kararlarını etkisizleştirmek anlamına gelip gelmediğini sordu.

Sıfır atık politikası yürütüldüğünün söylendiğini ancak Avrupa'dan yüz binlerce ton plastik atık ithal edildiğini belirten Gündoğdu, bu atıkların ne kadarının geri dönüştürüldüğünün açıklanmasını istedi. Gündoğdu, "Ormanları kim koruyacak, dereleri kim temizleyecek, kıyıların yağmasını kim önleyecek? Yani kısaca Sayın Bakanım, 25 yılda ne değişti? Ormanlarımız maden sahalarına açıldı, derelerimiz kirletildi, kıyılarımız betonlaştı, tarım alanlarımız yapılaşmanın baskısı altında, zeytinlikler, meralar, su havzaları rantçılığın maalesef hedefi oldu. Yangınlarda ormanlarımızı kaybettik, sellerde evlerimizi, tarlalarımızı kaybettik, kuraklıkta çiftçimizin emeğini kaybettik ama kimse hesap vermiyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Gündoğdu, çiftçinin sulama suyu bulamadığını, elektrik, mazot ve gübre giderleriyle mücadele ettiğini, bunlara iklim krizinin de eklendiğini söyledi. Marmara Denizi'ndeki müsilajı, Ergene'deki kirliliği ve Akbelen'deki ağaç kesimlerine karşı yürütülen mücadeleyi hatırlatan Gündoğdu, "Her defasında aynı soruyu soruyorum: Denetim nerede, önlem nerede, sorumluluk nerede? Çevreyi kirleten şirketlerin arkasında kim var? Halkın sağlığını kim savunacak?" diye sordu.

"FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞIN TAKVİMİ NEREDE?"

COP31'in ardından Türkiye'nin iklim mücadelesinde hangi somut kazanımların elde edildiğini soran Gündoğdu, açıklanan hedeflerin takvim, bütçe ve yatırımla desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Antalya'da katılım sağladığınız COP31 konuşuluyor. Dünya liderleri iklim krizini tartışıyor. Bakanlıktan çıkıp büyük iddialı sözler söyleniyor. Peki gerçekler ne? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri fosil yakıt olağanüstü karlarının vergilendirilmesini istiyor. Açıkça söylüyor, kirleten ödemeli. Hatta fosil yakıt şirketlerinin dinozorlar gibi yok olmasının gerektiğini söylüyor, ifade ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bir tarafta iklim zirvesine ev sahipliği yapıyoruz, diğer tarafta kömür projeleriyle fosil yakıt bağımlılığı ile ilgili eleştirilerin de hedefindeyiz.

Genel Başkanımızın COP31 değerlendirmesi de çok açık. 'Güçlü söylemler ama somut hedefler yetersiz' diyor. O zaman sormak lazım: COP31'in ardından Türkiye'nin iklim mücadelesine hangi somut kazanımlar eklendi? Açıklanan hedeflerin hangisi için takvim, bütçe ve yatırım belirlendi? Fosil yakıtlardan çıkışın takvimi nerede Sayın Bakanım?"

"KAMU YARDIMLARINDA BELEDİYELER ARASINDA EŞİTLİK SAĞLANMALI"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da konuşmasında belediyelere yapılan kamu yardımlarında eşitlik sağlanması gerektiğini söyledi. Kendi illerinde 60 belediye bulunduğunu, bunlardan yalnızca ikisinin kendi partilerinde olduğunu belirten Toktaş, belediyelerin İller Bankası ve diğer bakanlıklardan aldığı yardımların nüfusa oranlanarak karşılaştırılmasını istedi. Toktaş, "Yardımları diğer belediyelerle, muhalefette olan belediyelerle mukayese edin lütfen. Bu konuda bir eşitlik söz konusu ise gerçekten size teşekkür edebiliriz. Ama eşitlik söz konusu değilse de bu sözünüzün havada kalacağını belirtmek istiyoruz" dedi.

Toktaş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün mülkiyet yönetim sistemi üzerine yürüttüğü çalışmanın 2027 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirtti. Sistemin gayrimenkullerin üç boyutlu olarak görüntülenmesine ve değerlerinin takip edilmesine olanak sağlayacağını ifade eden Toktaş, bunun kamu kurumları, bankalar, mahkemeler ve bilirkişiler açısından önemli katkılar sunacağını söyledi.

Buna karşın büyük kentlerde koordinat birliğinin henüz sağlanamadığını ve kadastro yenileme çalışmalarının tamamlanmadığını kaydeden Toktaş, yenileme ihalelerinde taşeron ve taşeronun taşeronu şeklindeki uygulamaların hem meslek mensupları hem de vatandaşlar açısından sorun yarattığını belirtti. Bu süreçte yapılan hataların mahkemelerin iş yükünü artırdığını ifade eden Toktaş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlükleri ile taşra teşkilatlarının da yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bursa'nın çevre düzeni planının henüz tamamlanmadığını söyleyen Toktaş, bazı belediyelerde şehir plancısı bulunmamasını da eleştirdi. Plan değişiklikleriyle ortaya çıkan değer artışlarının kamuya aktarılması gerektiğini belirten Toktaş, şunları söyledi:

"Plan üzerinden üretilen bir değer artışı, bir rant var. Bu konuyla alakalı üretilen bir değer artışı söz konusu. Bu değer artışından elde edilen kaynağın bir kısmı Bakanlığa, bir kısmı Büyükşehir'e, bir kısmı ilçe belediyesine aktarılıyor.

Ama farkında mısınız bilmiyorum; mesela bu plan değişikliğini vatandaşın talebi üzerine yaptığımızda bu gerçekleşiyor. Ama bir parsel düşünün. Bu parselde doğrudan resen Bakanlık ya da resen belediye plan değişikliği ya da bir revizyon değişikliği yaptığında bir rant artışı söz konusu oluyor. Bu durumda değer artışı nasıl söz konusu oluyor? Burada kişiyi kayırma ihtimali doğuyor. Yani örneğin 'Ben sizin yandaşınızım' diyelim. Burada benim parselimle ilgili resen yapılmış olan bir değer artışında ben milyarlar elde edebiliyorum. Ama bu konuda kamuya herhangi bir şey gelmiyor. Demek istediğim şu: Kentin ürettiği rant mutlaka kente kalmalıdır."

Bursa'daki Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni de örnek gösteren Toktaş, bu bölgenin milyarlarca liralık rant oluşturacağını ancak bu rantın başka yerlere gittiğini savundu.

Çevre laboratuvarlarının analiz cihazları, kimyasalları, akaryakıt ve konaklama giderlerine de değinen Toktaş, Türkiye genelinde ölçüm yapan laboratuvarların çalışanlarının ücretleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesini istedi.

COP31 organizasyonunu başarılı bulduğunu belirten Toktaş, buna karşın Türkiye'nin diplomatik süreçteki performansının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İYİ Parti olarak COP31'e yönelik bir manifesto hazırladıklarını ve bu çalışmayı Çevre Komisyonu'nda sunduklarını belirten Toktaş, manifestoyu Bakan Kurum'a da ileteceğini kaydetti.

"O İMZALARI ATANLARI DA UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İliç maden faciasıyla ilgili, 7 Ekim 2024 tarihli kapasite artışına ilişkin ÇED olumlu kararında Bakan Kurum'un imzasının bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"7 Ekim 2024 tarihli kapasite artışına ilişkin ÇED olumlu kararında sizin imzanız var. Yani İliç sahasının 4A'dan 4B'ye izinlerini siz vermişsiniz. İşte o büyük yıkıma neden olan durum da tam da bu. Kapasite artırılırken bu yığının oluşturacağı riskleri kim hesapladı? Kim denetledi? Hangi teknik gerekçelerle bu izinler verildi? 13 Mart 2024 tarihinde dokuz insanımızı kaybettik biz burada. İşçilerin güvenliği için belirlenen, tehlike anında sığınmaları gereken güvenli alan maalesef insanlarımızın mezarı oldu. İnsanların hayatta kalabilmek için kaçtıkları yer, can verdikleri yer oldu Sayın Bakanım. Bundan daha vahim bir denetimsizlik olabilir mi?"

Faciaya ilişkin 23 Mayıs 2024 tarihli bilirkişi raporunda ÇED olumlu kararına imza atan yetkililerin asli kusurlu olarak değerlendirildiğini söyleyen Uz, daha sonra hazırlanan yeni bilirkişi raporunda Bakanlığın kusursuz gösterilmesine dikkati çekti. Uz, "Aradan altı ay geçti. Yeni bir bilirkişi heyeti, yeni bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bir baktık ki Bakanlığınızın kusuru kalmamış. Sizin sorumluluğunuz hiç kalmamış. Neden değişti bu Sayın Bakanım? Verdiğiniz izinler mi değişti? Attığınız imza mı değişti? Acının meydana geldiği yer mi değişti? Bu raporda asli kusurlu görülen yetkililer bir başka raporda nasıl kusursuz duruma gelebiliyor?" dedi.

Faciaya ilişkin davada 43 sanığın yargılandığını, tutuklu sanık kalmadığını ve haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar olduğunu belirten Uz, şirketin üst düzey yöneticilerinden bazılarının hala adalet karşısına çıkarılmadığını söyledi. Ailelerin adalet arayışının sürdüğünü ifade eden Uz, madenin yeniden faaliyete geçmesinin de gündemde olduğunu belirterek, 4A ve 4B sahalarına ilişkin izinler dahil bütün belgelerin komisyona sunulmasını istedi.

Uz, "Şirketin faaliyetlerine yeniden başlaması sizin siyasi sorumluluğunuzu ortadan kaldırmıyor. İliç dosyası bizim için kapanmamıştır. Kapanmayacaktır. Her biriniz bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceksiniz. Usulsüzlük yapan kim olursa olsun biz bunların hesabını milletimiz adına sormaya devam edeceğiz. Bilirkişi raporlarını da o imzaları atanları da unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum'un 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 314 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladığını hatırlatan Uz, başvuru sayısının siyasi başarı olarak sunulmasını eleştirdi. Uz, "İnsanlar o başvuruyu vermek için değil, başlarını sokacak bir evleri olsun diye yaptı. Vatandaşın çaresizliği siyasi başarı diye anlatılamaz. Kurada adı çıkan işçi evinin anahtarını teslim alana kadar hem kirasını hem taksitini ödeyecek. Emekli iki yıl sonra ödeyeceği taksitin maaşının ne kadarına karşılık geleceğini de maalesef bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

2027 yılı bütçe teklifinde çevre koruma hizmetlerine ayrılan payın karşılığının görülmesi gerektiğini belirten Uz, denetim yapıldığının açıklanmasının yeterli olmadığını, denetimlerin sonuçlarının da ortaya konulması gerektiğini söyledi. Bakanlığın bütçe teklifindeki cari transferler ve sermaye transferlerine de değinen Uz, istenen her 100 liranın yaklaşık 88 lirasının bu kalemlerde bulunduğunu ifade etti.

Kaz Dağları'ndaki faaliyetleri de eleştiren Uz, "Hiç ders alınmamış; Kaz Dağlarımızı da Cengiz'e verdiniz. Altın arama çevre izni ona verilmiş. 253 bin ağaç kesilmiş, su havzaları kirletilmiş, tarihi sit alanlarının rızasına geçilmiştir. Devlet yönetmek para harcamak değil sadece Sayın Bakanım. İmza atmak da değil. Devlet yönetmek sorumluluktur. İYİ Parti olarak milletin hazinesinden çıkan paranın, milletimizin kaybettiği her değerin hesabını sormak görevimizdir" dedi.