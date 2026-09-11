CHP\'li Gürer: Çiftçinin banka borcu son bir yılda 411 milyar 249 milyon lira arttı

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin borç artışının özellikle son yıllarda hızlandığına dikkati çekerek, "2022 yılının Temmuz ayında 233 milyar 33 milyon lira olan borç, 2023'te 487 milyar 45 milyon liraya, 2024'te 714 milyar 981 milyon liraya, 2025'te ise 1 trilyon 81 milyar 39 milyon liraya çıktı. Temmuz 2026'da ise 1 trilyon 492 milyar liralık bir borç oluştu. Sadece son bir yılda çiftçinin bankalara olan borcu 411 milyar 249 milyon lira arttı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2026 yılında tarımsal üretimde verim ve rekolte artışı yaşanmasına karşın üreticinin emeğinin karşılığını almadığını belirterek, çiftçinin "giderek büyüyen borç yüküne" ilişkin açıklama yaptı.

Gürer, farklı ürünlerde uygulanan düşük alım fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, "2026 yılında geçtiğimiz yıla oranla verimde de rekoltede de artış gerçekleşti. Üretici, mahsulü bol olunca daha önceki yıllarda oluşan borçlarını da kapatacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Farklı ürünlerde üzümde, limonda, fındıkta, buğdayda, mercimekte, çayda,nohutta, domateste beklediği gelire üretici sahip olamadı. Bunun yansıması borç ödemede de sorunların artmasına neden oldu" dedi.

"PİYASA BORÇLARI İLE BORÇSUZ ÇİFTÇİ, ÜRETİCİ KALMADI"

Çiftçinin bankacılık sektörüne olan borcunun yıllar içinde katlanarak arttığını vurgulayan Gürer, 2006 yılında 6 milyar 475 milyon lira seviyesinde bulunan tarım sektörünün bankalara kredi borcunun, 2026 yılı Temmuz ayında 1 trilyon 492 milyar 28 milyon liraya yükseldiğini söyledi. Gürer, "2006 yılında 6 milyar 475 milyon lira seviyesinde olan tarım sektörünün bankacılık sektörüne kredi borcu, 2026 yılının Temmuz ayında 1 trilyon 492 milyar 28 milyon liraya kadar yükseldi. Bu, yaklaşık 20 yılda 230 katlık bir artış olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Borç artışının özellikle son yıllarda hızlandığına dikkati çeken Ömer Fethi Gürer, "2022 yılının Temmuz ayında 233 milyar 33 milyon lira olan borç, 2023'te 487 milyar 45 milyon liraya, 2024'te 714 milyar 981 milyon liraya, 2025'te ise 1 trilyon 81 milyar 39 milyon liraya çıktı. Temmuz 2026'da ise 1 trilyon 492 milyar liralık bir borç oluştu. Sadece son bir yılda çiftçinin bankalara olan borcu 411 milyar 249 milyon lira arttı. Bu da yüzde 38'lik bir artış demek. Son dört yıl içinde borç yaklaşık 6,4 kat artmış oldu. Piyasa borçları ile borçsuz çiftçi,üretici kalmadı. Borç olmadan çiftçilik zorda" diye konuştu.