(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, "Bütün Anadolu'da marjinal tarım alanlarına yapılması gereken santraller meraların içerisine yapılıyor, tarım alanlarına yapılıyor. Biz buna karşıyız" diye konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Geçen yıl 5 bin 800 lira olan traktörün deposu bugün 9 bin liraya doluyor. Çiftçinin her depoda cebinden 3 bin 200 lira daha fazla para çıkıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmelerde söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın önceki yıl açıkladığı petrol üretim hedefleri ile bu yılki açıklamaları arasındaki farkı sordu. Gürer, şöyle konuştu:

"2024 yılı sonunda bugün 23 bin varil olan günlük üretimi 100 bin varile ulaştırmak ve yurt içi üretimimizi toplam 200 bin varil üzerine çıkarmaktır diye konuşmuştunuz. Bugün konuşmanıza göre ise günlük petrol üretimi 84 bin varili aştı. Gazze ve Çardaklı sahalarına 135 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Bu keşifle günlük yurt içi üretim 2027 yılında 160 bin varil üzerine çıkaracağız diyorsunuz. Bu kadar sapma nasıl oluştu? Niye oluştu? Neden oluştu? Bunu açıklarsanız memnun olurum."

"ÇİFTÇİ HER DEPODA 3 BİN 200 LİRA DAHA FAZLA ÖDÜYOR"

Enerji maliyetlerinin tarımsal üretime etkisine dikkati çeken Gürer, traktör yakıtı ve gübre fiyatlarındaki artışı gündeme getirdi. Gürer, "Geçen yıl 5 bin 800 lira olan traktörün deposu bugün 9 bin liraya doluyor. Çiftçinin her depoda cebinden 3 bin 200 lira daha fazla para çıkıyor. Keza gübrede de üretimde doğrudan doğalgaz hammadde olarak kullanılıyor. 2023 yılında 12 bin lira olan gübrenin tonu bugün 30 bin lirayı geçti" dedi.

Azotlu gübre üretiminde doğalgazın hem enerji kaynağı hem de hammadde olarak kullanıldığını belirten Gürer, Karadeniz'den çıkarılan doğal gazla Filyos Endüstri Bölgesi'nde fabrikalar kurulacağı ve bu yatırımla maliyetlerin düşürüleceği yönündeki açıklamaları hatırlattı. Gürer, "Böyle bir yatırım yapıldı mı? Bu konuda da bir gelişme var mı?" diye sordu.

İcralık olan çiftçilerin borçlarına ilişkin de düzenleme talep eden Gürer, "Bu konuda tarımda kullanılan elektrik için bir sübvansiyon sağlanamaz mı? Ve çiftçilerin bu konudaki şu anda icralık olan çiftçiler de var. Bunlarla ilgili bir dönem için bu cezaların ortadan kaldırılması sağlanamaz mı?" ifadelerini kullandı.

ALP: KARS'TA BARAJ NEDENİYLE 18 KÖYÜN SARIKAMIŞ'LA YOLU KESİLDİ

Görüşmelerde söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de Kars'ta yapımı tamamlanan baraj projesinin başlangıcından itibaren hukuki sorunlarla karşılaştığını, ÇED raporunun ve imar planının davalık olduğunu, lisans sürecinde de dava açıldığını söyledi. İşçilerin yaşamını yitirdiğini, taşeronların ödemelerini alamadığını belirten Alp, santralin hem işletmeciye hem de Kars'a zarar verdiğini ifade etti. Alp, şunları ekledi:

"Bu baraj nedeniyle 18 köyün Sarıkamış'la yolu kesildi biliyorsunuz. Yapılması gereken bir yerdi ve her nedense projeden çıkarıldığı için şu anda bu yolların bir işlevi yok. Sarıkamış'a ulaşım yok. Bir stabilize yoldan gidip geliyorlar ve her gün kaya dökülüyor. Bu kayalardan birisi meclise düşse vallahi billahi meclis yıkılır. Ama her gün Kars'a düşüyor. 18 köy nasıl olur da ilçeye bağlanamaz? Sayın Bakanım, bu sorunu çözmenizi talep ediyorum lütfen" dedi.

Alp, Kağızman ilçesindeki Yerlikıran, Değirmendere ve Karacaören köylerinde verilen maden ruhsatlarını da gündeme getirdi. Kars'ta üç köyü kapsayan 8 milyon 28 hektarlık maden sahası verildiğini belirten Alp, ruhsat sahasında yaşayan yurttaşların mülkiyet ve barınma haklarının korunmasına yönelik Bakanlığın çalışmalarını sordu.

KARS'A BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ KURULMASI TALEBİ

Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkati çeken Alp, kentte yıllık yaklaşık 1 milyon 558 bin ton biyokütle üretildiğinin hesaplandığını, ancak bu kaynaktan enerji üretiminde yararlanılmadığını söyledi. Alp, Kars'a biyokütle enerji santrali kurulmasını talep etti.

Kars'ta kışların uzun ve ısınma giderlerinin yüksek olduğunu belirten Alp, doğalgaz fiyatlarında indirim yapılmasını istedi. Geçen yıl 7 bin haneye kömür dağıtıldığını hatırlatan Alp, bu sayının 70 bin haneye, dağıtılan kömür miktarının ise 100 bin tona çıkarılmasını talep etti.

"SEBEBİ ARAŞTIRILSIN"

Alp, "Bütün Anadolu'da marjinal tarım alanlarına yapılması gereken santraller meraların içerisine yapılıyor, tarım alanlarına yapılıyor. Biz buna karşıyız. Buna son vermenizi talep ediyoruz ve bunun sebeplerinin de araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçilerin mazot alamadığını ve tarlalarını süremediğini belirten Alp, tarımsal üretimin desteklenmesi için çiftçilere sübvansiyon sağlanıp sağlanamayacağını sordu.