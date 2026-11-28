İlgezdi, devlet korumasındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan araçla Bolu Yedigöller bölgesinde irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlgezdi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Yedigöller bölgesinde, devlet koruması altındaki 10 kız çocuğumuz ile 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesildiği haberini büyük bir endişeyle takip ediyorum.

Bölgede zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyor; evlatlarımızın ve görevlilerimizin en kısa sürede sağlıkla bulunmasını temenni ediyorum."