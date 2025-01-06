CHP'li Karasu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluğun baş sorumlususunuz'

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, "İhaleyi açık ve şeffaf yapın dedik. Bu ihalenin kime verileceği belli, şartnameler ona göre hazırlanıyor ama ne yazık ki Bakan kulağının üstüne yattı milletin parası iç edilirken uyudu" diyerek tepki gösterdi. Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Sayın Cumhurbaşkanı biz sizi yolsuzlukla itham etmiyoruz, siz bu ülkede yolsuzluğun kaynağısınız, baş sorumlususunuz" dedi.

Delice- Çorum Hızlı Tren ile Çeşmeli-Mersin-Erdemli- Taşucu Otoyolu projelerindeki yolsuzluğun boyutlarına dikkat çeken Karasu,"86 milyon vatandaşımıza AKP iktidarının yapmış olduğu yolsuzluğu, hırsızlığı, yandaşlara akıttığı milyarlarca TL'yi, emekliden, asgari ücretliden çaldığı milyarlarca TL'yi anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. "Bugün bir arada olmamızın nedeni AKP'nin yeni yolsuzlukları ve usulsüzlükleri" diyerek sözlerine başlayan Karasu şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçmiyor ki AKP iktidarında yeni bir rezalet yaşanmasın. 23 yıldır ülkeyi yönetemeyen, kaynaklarımızı 40 haramiye peşkeş çeken bir zihniyetle karşı karşıyayız. AKP'li Cumhurbaşkanı haftasonu il kongrelerinde çıktı yine CHP'lileri suçladı. Bizim ulaştırmadan anlamadığımızı ifade etti. Hükümeti yolsuzlukla suçladığımızı söyledi. Biz sizi yolsuzlukla suçluyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. 23 yılda yapmış olduğunuz yolsuzluklar cilt cilt ansiklobedi olur. Bir ay önce Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli ihalesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Sayın Bakan'a sordum. Üç tane ihaleden bahsettim ve ubu üç ihaleyi alacak firmaların isimlerini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan'a söyledim. İhale tarihinden 40 gün önce firmaları açıkladım ve şartnameyi bakanlık bürokratlarının değil firmaların CEO'larının hazırladığını ifade ettim. Tabii Sayın Bakan bunların hiçbirine cevap vermedi. Cevabı nerede verdi? Delice-Çorum Hızlı Tren ihalesini yaparak cevabı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Yani bizim 40 gün önce açıklamış olduğumuz firmaya yılın son gününde ihaleyi verdi.

"Şirket, kasasından hiç para çıkmadan 7 milyar TL'de para almış oldu"

Bu ihaleyi açık ve şeffaf yapın dedik. Bu ihalenin kime verileceği belli, şartnameler ona göre hazırlanıyor ama ne yazık ki Bakan kulağının üstüne yattı milletin parası iç edilirken uyudu. Önce ihaleyi ertelediler ama yılın son gününde sessizce yaptılar. İki konsorsiyum girdi ihaleye ikisi de iktidara çok yakın firmalar. Biz onları yapıp işletip servetlerine servet kattıklarını zaten biliyoruz. İhaleyi Yapı Merkezi ile Çelikler Holding'in firması YSE ortak girişimi firması 75 milyar lira ile aldı. Bu fiyatlar yeter mi onlara yetmez. Yılın son gününde yaptıklarından dolayı ihaleyi 2 gün bekleyemediler. Yılın son gününde ihaleyi gerçekleştirdiler. Bir gün sonra fiyat farkı oluşuyordu ve 7 milyar TL daha kaynak aktardılar. 2 gün beklemiş olsalardı devlet en azından 7 milyar TL kazanca uğramış olacaktı. Ama dediğimiz gibi bu danışıklı dövüşlü ihaleyi kılıfına uydurdular. Şirket, kasasından hiç para çıkmadan 7 milyar TL'de para almış oldu. Bu ihaleyle ilgili suç duyurusunu yaptık.

"Bir kalemde 600 milyon Euro'yu 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkardılar"

Yolsuzluklarla dolu yollardan biz hiç anlamayız Sayın Erdoğan. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa bu ihalenin iptal edilmesi lazım. O Bakan'ın da bürokratların da o koltuklarda oturmamaları gerekiyor. Hepsi bu kadar mı? Hayır. AKP'nin yol bildiği bir başka yolu daha açıklamak istiyorum. Akdeniz'in incisi Mersin her konuda cezalandırılıyor. Mersin'de bir otoyol hikayesi var. Bu projenin adı Çeşmeli-Mersin-Erdemli-Taşucu Otoyolu idi. Bunun tamamına ihaleye çıkmak istediler tamamına giren olmadı. Sonra burayı bölümlere ayırdılar. Çeşmeli- Kız Kalesi bölümünü 2021 yılında 52 km'lik bölümünü ihale yaptılar. İhaleye kim girdi? Tek firma girdi o da Kolin İnşaat. İhalede günlük otomobil garanti sayısı 45 bin ve kilometre geçiş ücreti 0.05 cent olarak belirlendi. Ama o tarihten bu yana üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yolla ilgili bir çalışma yapmadı, asfalt bile dökmedi. Yol adeta çile yoluna dönüştü. Normalde 1 saat süren yolculuk 4 saate çıktı. Şimdi ne oldu? Bakanlık kaynaklarından, koridorlarından aldığımız bilgilere göre yılın son günlerinde yolun Çeşmeli-Kız Kalesi ile ilgili yapılan sözleşme değişikliği ile garanti araç sayısını 45 binden 90 bine, geçiş ücretini ise 0.05 centten 0.06 cente çıkardılar. Yani bir kalemde 600 milyon Euro'yu 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkardılar. Bir imza ile 600 milyon Euro şirketin kasasına konuldu. Bu şekilde ihaledeki yarışma şartları değiştirildi. Bu değişiklik ihaleden önce yapılmış olsaydı tek firma girmez ihaleye başka firmalar da katılır, şartlar değişir devletin bu şekilde kaynakları sorulmazdı. Yandaşa 'sen ver teklifini sonra bir asgari ücretlinin, emeklinin maaşına az zam yapar size bu paraları öderiz' diyor iktidar. 'Fakirin sofrasından çalar, vergi koyarız, onlardan kestiğimiz paraları senin kasana koyarız, daha çok kar edersin' diyor iktidar.

"Sayın Cumhurbaşkanı siz bu ülkede yolsuzluğun kaynağısınız, baş sorumlususunuz"

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 'CHP bizi yolsuzlukla itham etti' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı biz sizi yolsuzlukla itham etmiyoruz, siz bu ülkede yolsuzluğun kaynağısınız, baş sorumlususunuz. Biz ne demir yoluna ne kara yoluna ne de hava yoluna karşıyız. Yıllardır aldattığınız Çorumlu, Amasyalı, Samsunlu hemşerilerimiz bu ihalenin ne zaman biteceğini merak ediyorlar. Sürecin ne zaman tamamlanacağını merak ediyorlar. Sadece şu anda bir bölümünün ihalesi yapıldı, 120 kilometrelik yerin ihalesini gerçekleştirdiniz. 10 yıllık bir süreden bahsediliyor. Şu anda bitiremediğiniz İzmir- Ankara Hızlı Tren Projesi, Bursa- Osmangazi Hızlı Tren Projeleri yıllardır sürüyor. Hala bitiremediniz. Ne zaman bitireceğinizi sizler de bilmiyorsunuz. Bakın biz Çorumlu, Amasyalı, Samsunlu hemşerilerimize bu yolsuzluğu, hırsızlığı her seferinde anlatacağız. Sadece onlara değil 81 ilde anlatacağız. 922 ilçede anlatacağız. 86 milyon vatandaşımıza AKP iktidarının yapmış olduğu yolsuzluğu, hırsızlığı, yandaşlara akıttığı milyarlarca TL'yi, emekliden, asgari ücretliden çaldığı milyarlarca TL'yi anlatmaya devam edeceğiz."