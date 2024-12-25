CHP\'li Kaya\'dan Fabrika Patlaması Açıklaması

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın Küçükkurt

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrika önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya, fabrikanın güvenlik görevlileri "Bakan yardımcısı çıkıyor. Yolu kapatıyorsunuz" diyerek sözlü müdahalede bulundu. "Bakan yardımcısı çıkabilir. Milletvekili burada. Engellemiyoruz hiçbir şeyi" diyerek açıklamasını sürdüren Kaya, görüşebildikleri fabrika işçilerinin "Bu fabrikada can güvenliğimiz yoktu" dediklerini aktardı.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlama meydana gelen mühimmat fabrikasının önünde açıklama yaptı. Kaya, "Öncelikle bu faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Balıkesir'imizin, ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Çok acı bir olay, olay gerçekleştikten sonra sayın genel başkanımızın görevlendirmesiyle derhal ilimize hareket ettik" dedi.

Açıklama sırasında sözlü müdahale

Kaya'nın açıklamasına devam ettiği sırada "Bakan yardımcısı çıkıyor. Yolu kapatıyorsunuz. Fabrikanın önünü kapatıyorsunuz, engelliyorsunuz. Yolu kapatıyorsunuz" diyerek fabrikanın güvenlik görevlileri Kaya ve beraberindekilerden uzaklaşmasını istedi.

Bunu üzerine açıklamalarına devam eden Kaya, "Bakan yardımcısı çıkabilir. Milletvekili burada. Engellemiyoruz hiçbir şeyi. Gördüğünüz gibi fabrikaya girişimize dahi müsaade edilmedi. Fabrikada çalışan işçilerin bir kısmıyla görüşebildik. Görüştüğümüz çalışanlar 'bu haliyle bu fabrikada zaten iş güvenliğimiz, can güvenliğimiz yoktu' dediler ve 'nasıl iş güvenliğinden geçtiğini de bilmiyoruz' diyor çalışanlar. Bu konuştuğumuz da yine genç bir kadın. Yine 20'li yaşlarda genç bir kadın. Hayatını kaybedenler çok genç yaştalar. Üniversite çağında insanlar burada çalışıyorlardı. Mühimmat fabrikasında çalışıyorlardı. Az önce yine bir taziyeden geldim. Yine genç bir kızın evinden Üçpınar köyümüzdeki taziyemizden geldik. Şu anda acılarımız çok yeni zaman içerisinde hem heyetimizin oluşturacağı raporların ışığında hem de tabii bilirkişilerin de raporlarını inceleyeceğiz. Kamuoyuna biz de olan bilgileri anlatacağız, paylaşacağız" dedi.

"22 yıllık AKP iktidarı aslında bunun sorumlusu" diyerek açıklamalarını sürdüren Kaya, şunları kaydetti:

"Baktığımızda birkaç yıllık bir iktidar değiller. Yeni gelmiş değiller iktidara. Dolayısıyla eğer iş güvenliği yoksa Türkiye'de binlerce insan AKP iktidarında hayatını kaybettiyse tabii ki iktidarın çok büyük sorumluluğu var. İşte sabah saatlerinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aytekin açıklamada bulundu. Bu fabrikanın işletmesini üstlenenlerin politik geçmişlerini, politik yakınlarını. Maalesef ülkemizde her şey böyle devam ediyor. Bütün sebebi AKP iktidarının denetimsizliği. Siyasi yandaşlarına olanca geniş hareket alanı açması, kuralsızlık, tedbirsizliğin, AKP iktidarında hüküm sürmesidir. Tek sebebi budur. Gördüğünüz gibi az önce de bizim heyetimizi içeriye almamakla beraber heyetimizin kapıyı tıkadığını, kapattığını ve kenara çekilmemizi söylediler. Yani böyle bir durumla karşıyayız maalesef. Burada o cenazeden o cenazeye gidiyoruz. Ama ZSR başka bir kafada şu anda. ve şunu da duyduk, şunu da işittim. ZSR'nin bir çalışanına hemen iş yapmaları gerektiği ifade edilmiş onlara. Daha cenazeler toprağa kavuşturulmadan bu insanlara işinizin hemen başına döneceksiniz şeklinde bir baskı da olduğu iddiası var."